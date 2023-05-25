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小巨蛋管制震動 「訂更明確標準」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北小巨蛋開演唱會，歌迷集體跳動的「震動效應」，附近居民苦不堪言。圖／聯合報系資料照
台北小巨蛋開演唱會，歌迷集體跳動的「震動效應」，附近居民苦不堪言。圖／聯合報系資料照

台北小巨蛋震動問題困擾周遭住戶多年，去年還引來里長夫妻下跪陳情，據規定，震動係數超過63分貝（dB）就會開罰，去年因藝人張惠妹連續開多場演唱會，北市府再下修標準為60dB；藍綠白議員都認為，要求市府訂更明確標準，避免震動擾鄰。小巨蛋中心指出，會再請專家學者實地量測，評估合宜的標準。

國民黨議員秦慧珠認為，以測量聲音大小的dB當作震動係數完全不對，兩者不同還拿來當作標準直呼「非常可笑」，分貝和震動完全不相干，不管標準是60dB還63dB都造成房屋震動，也不止張惠妹，包括藝人羅志祥、蔡依林等辦演唱會都讓房屋震動。

民進黨議員洪健益說，小巨蛋演唱會帶給北捷不少收入，但仍要訂定明確的標準，並審議演唱內容，包括小巨蛋內2、3樓的聽眾不能站立，站起來就重罰，歌手也會在舞台上宣導，相信會更有說服力，否則沒罰則也不會有人管，把遊戲規則訂出來並且重罰，才能有效管制震動。

民眾黨議員陳宥丞表示，小巨蛋在技術上是因為有「應力」造成共振，意思是即使不跳動，只要稍微蹲下再站起也能有重量，應檢討加入「應力」標準，有明確制度後公告周知小巨蛋只能有什麼樣等級的演唱會，否則造成居民厭惡、粉絲不諒解、歌手誤會。

小巨蛋中心主任周陳吉解釋，若以收音設備測量，dB數值為音量分貝，以三軸加速度規測量，測出來的dB就為震動值，未來會找專家學者實地量測，評估合宜的標準，才能有適當的罰則，畢竟罰款並非主要目的；針對表演性質，每首歌編曲和表演方式不同，很難一刀切割，這種表演型態限制須要審慎評估。

台北捷運回應，2016年，只有蘇打綠曾因超標63dB受罰，當時是連續唱了「一起喔喔」跟「三天三夜」，之後就沒有歌手在表演時超標，去年因張惠妹連續舉辦多場表演，下修標準為60dB，未來與表演方簽約時會納入。

小巨蛋 議員 演唱會 張惠妹

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