全民防衛動員！新北市16警分局舉辦民防義警義交課程

為強化支援國土防衛作戰的全民防衛動員整備，新北市警局轄下16個分局舉辦義勇警察人員結合民防總隊任務編組，以戰時任務為導向，強化分組訓練，並進行相關專業訓練，聚集建立民間防衛力量與共識，達到民間自衛、自救及互助，建構支援力量，維護國土安全。

新北市警局指出，目前民防2945人、義警4286人，義交1194人，總計8425人都會在近期各分局實施的義警民防基本訓練。

土城分局安排戰時警民合作打擊犯罪協勤要領、傷患基本檢傷及救護工作、戰時及災變期間求生技巧、基本國防認識(含支援軍事勤務)、交通指揮疏導與管制工作、義勇警察編組及協勤規範、應勤裝備基本認識及運用、義勇警察福利互助概說等課程。

同時也協請新北市消防局第五救災救護大隊教官，講述傷患基本檢傷及救護工作、戰時及災變期間求生技巧外，另商請土城區後備指揮部教官，主講基本國防認識（含支援軍事勤務），藉由扎實訓練，強化義警人員執勤時的應變能力，進而保護民眾及自身安全。

板橋分局除因應國家政策，強化支援國土防衛作戰的全民防衛，也辦理義交常年訓練講座，交通組長林泰亨針對轄內交通狀況和最新交通法規，以互動方式和義交交流，讓義交更能深入了解本地交通狀況。

交通組講師陳俊安、侯宇哲更加強全面提升義交執勤專業知能、技巧，讓義交們瞭解路權優先順序、交通事故簡易處置等，更提醒義交於路口執行勤務時，應穿著反光背心、使用指揮棒，選擇安全的勤務位置，並隨時保持專注及「面向來車」，民防組講師卓岱霖分享防災協勤查報新知。