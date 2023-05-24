地方憂鶯歌火車站若北移會流失人潮 新北捷運局：討論中

新北市捷運局與鐵道局研議鶯歌火車站立體化計畫，但地方憂心，如果車站北移，會流失觀光人潮，導致商圈沒落。議員批評，火車站周邊已經形成攤販聚落及觀光廊帶，若火車站北移，鶯歌市區商圈就會死掉。捷運局表示，目前仍是3個方案持續討論中，後續也會開說明會。

鶯歌火車站沿線有福德街、東鶯里及尖山埔路等3處平交道，最靠近火車站的東鶯里平交道過往曾發生車禍，地方盼望改善火車站周邊環境，提升地方交通安全，目前中央地方正在研議立體化計畫，共有3個方案討論中。

地方認為，遊客搭火車到鶯歌，就可以就近到旁邊的建國路及文化路周邊用餐、觀光，非常方便，若車站北移，會增加與商圈的距離，擔憂流失觀光人潮。

民進黨市議員卓冠廷指出，「他反對鶯歌車站北移」，應該要「原址立體化、減少徵收土地」為目標。他提出三點反對意見，一、車站若遷移，建國路旁形成多年的攤販商圈會受到衝擊，文化路出口側一路延伸到鶯歌陶瓷老街的商圈，也會因動線改變遭受嚴重影響。

二、市府規劃捷運三鶯線及鶯歌火車站規劃徒步廊道，達成類共構效果，若把鶯歌車站移走，也會影響三鶯線運量；三、三鶯文創整合計畫內容也是圍繞鶯歌火車站周邊商圈，市府都花預算，卻把車站移走，完全不符成本效益，預算白白投到水裡。

捷運局表示，鶯歌鐵路立體化有原線高架、原線地下與改線方案。因原線高架與地下均涉及興建臨時站與臨時軌，有大量拆遷課題，無法獲地方接受。改線方案又細分為在北鶯公園或中正一路南側設站，但兩改線方案仍涉及部份拆遷，地方仍有不同意見，所以就以3方案持續洽相關研析。