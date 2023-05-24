快訊

Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方憂鶯歌火車站若北移會流失人潮 新北捷運局：討論中

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
鶯歌火車站。本報資料照
鶯歌火車站。本報資料照

新北市捷運局與鐵道局研議鶯歌火車站立體化計畫，但地方憂心，如果車站北移，會流失觀光人潮，導致商圈沒落。議員批評，火車站周邊已經形成攤販聚落及觀光廊帶，若火車站北移，鶯歌市區商圈就會死掉。捷運局表示，目前仍是3個方案持續討論中，後續也會開說明會。

鶯歌火車站沿線有福德街、東鶯里及尖山埔路等3處平交道，最靠近火車站的東鶯里平交道過往曾發生車禍，地方盼望改善火車站周邊環境，提升地方交通安全，目前中央地方正在研議立體化計畫，共有3個方案討論中。

地方認為，遊客搭火車到鶯歌，就可以就近到旁邊的建國路及文化路周邊用餐、觀光，非常方便，若車站北移，會增加與商圈的距離，擔憂流失觀光人潮。

民進黨市議員卓冠廷指出，「他反對鶯歌車站北移」，應該要「原址立體化、減少徵收土地」為目標。他提出三點反對意見，一、車站若遷移，建國路旁形成多年的攤販商圈會受到衝擊，文化路出口側一路延伸到鶯歌陶瓷老街的商圈，也會因動線改變遭受嚴重影響。

二、市府規劃捷運三鶯線及鶯歌火車站規劃徒步廊道，達成類共構效果，若把鶯歌車站移走，也會影響三鶯線運量；三、三鶯文創整合計畫內容也是圍繞鶯歌火車站周邊商圈，市府都花預算，卻把車站移走，完全不符成本效益，預算白白投到水裡。

捷運局表示，鶯歌鐵路立體化有原線高架、原線地下與改線方案。因原線高架與地下均涉及興建臨時站與臨時軌，有大量拆遷課題，無法獲地方接受。改線方案又細分為在北鶯公園或中正一路南側設站，但兩改線方案仍涉及部份拆遷，地方仍有不同意見，所以就以3方案持續洽相關研析。

捷運局補充，另依鐵路平交道相關審查作業要點，鐵路地下化由地方政府提出可行性研究經台鐵局同意後，中央才同意審查與核定。該案涉及多項台鐵局所屬土地在路線改線後的再利用開發計畫，還需與明年上任的台鐵公司洽談。

民進黨市議員卓冠廷指出，「他反對鶯歌車站北移」，應該要「原址立體化、減少徵收土地」為目標。圖／卓冠廷提供
民進黨市議員卓冠廷指出，「他反對鶯歌車站北移」，應該要「原址立體化、減少徵收土地」為目標。圖／卓冠廷提供

火車站 台鐵 三鶯線 老街

延伸閱讀

王不見王？賴清德赴鶯歌碧龍宮參拜 侯友宜臨時有事未到場

相關新聞

板橋江子翠站旁路面下陷5公尺 現場封路回填

新北市板橋區江子翠捷運站附近今天晚間驚見道路路面下陷5公尺，警方在現場交通管制，經初步了解，疑似因地下水滲水造成地基掏空...

三芝咖啡廳有特色 迷你馬、不限時間還能戶外野餐

隱身在三芝區的山裡，有一間以迷你馬為特色的咖啡廳，全店占地有3000坪，是一間戶外空間比室內空間還大的咖啡廳，平假日用餐都不限時，戶外空間還可以在草地上野餐，店家還會提供野餐墊與設備，讓顧客好好享受草地戶外時光。

北海岸藝術祭提升在地藝文 新北市議員要求復辦

2016年曾經在北海岸舉辦的北海岸藝術祭，兩個月時間，吸引不少遊客到訪北海岸，不過藝術祭卻僅僅舉辦一年就沒有續辦，讓在地藝術家獨自奮鬥、自籌展覽經費，為此新北市議員鄭宇恩向文化局提出恢復定期舉辦北海岸大型藝術祭的要求。

地方憂鶯歌火車站若北移會流失人潮 新北捷運局：討論中

新北市捷運局與鐵道局研議鶯歌火車站立體化計畫，但地方憂心，如果車站北移，會流失觀光人潮，導致商圈沒落。議員批評，火車站周...

獨／宅配通工會不滿會員大會延期 突襲新北市府拉布條抗議

今天中午新北市府大門突然出現一群人手持抗議布條，寫明理事長違法耍賴侵害工會民主，要求新北市府勿成幫凶。台灣貨運倉儲產業工...

台北小巨蛋震動僅蘇打綠超標挨罰 是因為唱了「這首歌」

台北小巨蛋震動問題困擾周遭住戶多年，去年還引來中華里長夫妻下跪陳情戲碼。據規定，震動係數超過63分貝（dB）就會開罰，去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦