公務品又用簡體字挨批 北市府：不妥會盡速更換

繼違規停車逕行舉發標示單印有簡體字，北市議員洪健益批評，北市廣慈社宅門禁卡片注意事項用簡體字及附中國網頁連結。台北市都發局今天表示，確實不妥，已要求廠商盡速更換。

民進黨台北市議員洪健益在市議會質詢時指出，接獲陳情，指台北市廣慈社會住宅門禁卡背面注意事項內容，除有英文、繁體字，竟出現簡體字，提供給台灣民眾居住的社會住宅竟出現簡體字，非常不合理。

他說，此社宅的門禁卡背後資料所附連結網址，也寫著中國網站，質疑是否使用中國貨，除可能違反相關規定，且有個人資料外洩的疑慮，北市府執行公共工程卻出現如此缺失，實在很離譜，要求檢討。

台北市都市發展局長王玉芬答詢表示，這很不應該，查明後立即更換。

都發局發布新聞資料指出，社會住宅的電子鎖與門禁卡都採用市面合格產品，卡片背面印有中、英文字主要是考量要提供國際人士使用，但出現簡體中文確實不妥且不當，已要求廠商盡速辦理更換卡片，目前僅廣慈D、E區有使用，後續會協助社宅住戶更換卡片設定等作業。

台北市交通局停車管理工程處近期的違規停車逕行舉發標示單被發現印有簡體字，遭網友質疑「是被滲透了嗎」。停管處對此22日表示，此為印製廠商疏失，已要求改正並重印。