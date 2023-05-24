新北美術館步道變泥巴地 市民怒：孩子摔倒「撕心裂肺」哭

耗資達27億元的新北市美術館，原定去年4月完工開放，但遲至今日主體工程尚未完工、僅開放一期戶外園區，但施工品質引發安全疑慮，民眾抱怨地面凹凸不僅讓孩子摔倒哭的撕心裂肺、自己家人也不慎摔傷，記者昨前往發現道路破裂不堪、泥巴堆積，新工處則表示已立即改善。

新北市美術館今年4月15日開園，但硬體工程顯然跟不上民眾期待，近日天氣炎熱、又接連下雨，民眾抱怨飲食休息區僅電扇沒冷氣，部分展場室內也相當悶熱，另近期大雨也造成室內外皆積水。

日前有網友參觀美術館戶外園區後，在GOOGLE評論發表409字批評設施不夠完善、階梯沒有止滑條、草地與走道交接不平整，導致目擊兩名孩童摔倒哭的撕心裂肺、自己家人也摔在草皮上，批評是否為爭功急開幕？

另也有民眾在評論批評「爛爆了！想體驗工地風美術館請務必來訪！還沒完工就開放，身邊不斷傳來施工噪音，滿地都是粉塵、千萬別來全然浪費時間。」

記者昨前往現場察看，已開放的戶外園區草皮坑坑巴巴、部分也枯黃一片，地面到處積水，水泥步道破裂不堪，柏油路面與有泥巴堆積，對於孩童而言可謂是危機四伏。當地議員卓冠廷批評，總質詢期間市府表示戶外園區正在初履勘，意即民眾變成履勘的試驗品。

他說，已聽到許多民眾到美術館後感到失望，認為市府應該說清楚目前僅開放戶外園區，市府大力宣傳卻讓民眾有不佳體驗，對觀光是負面效應，質疑市府對外承諾8月完工期程，希望市府盡速改善。