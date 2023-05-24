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內科塞車解方？里長提新建港墘橋 蔣萬安：再整體評估

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天一早出席內湖區里座談。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天一早出席內湖區里座談。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安一上任，積極解決內湖塞車問題，蔣萬安今天一早出席內湖區里座談，港都里長將水龍提案，重建港墘橋，並於基16號水門處增建一座新橋，以利疏通內科交通。由於前市長柯文哲 任內就曾評估可行性，蔣萬安也被問及是否再重啟評估？蔣萬安說，前天也與交通局再度了解，施工上必須有些困難要克服，但會再積極了解整體評估，里長意見很重要，都會來參考。

同場出席區里座談的民進黨議員李建昌認為，重建港墘橋這個提案，前市長柯文哲任內，新工處也已有委託過顧問公司規畫設計，但當時先涉及水利署的水利法，河濱公園要做出平面道路會是問題，恐影響防災，不過他認為這也有方法可以克服，或許可以仿照軍方的倍力橋活動便橋方式，尖峰時間緩衝使用或許可評估。

蔣萬安上午座談前受訪表示，這個提案，市府之前110年有做過可行性評估，前天也與交通局再度了解，施工上必須有些要克服的困難，但是會積極了解政體評估，最重要目標是解決里長關心內湖交通問題，所以一上任後，就積極實地到內湖會勘，實地了解，里長的意見都很重要，都會來參考。

蔣萬安 內湖 柯文哲

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