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新北青年局成立17個月 侯友宜：青年社團、創業都給予實質幫助

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示青年職涯發展、公共參與、創新創業為青年服務首要考量。圖／新北市青年局提供
新北市長侯友宜表示青年職涯發展、公共參與、創新創業為青年服務首要考量。圖／新北市青年局提供

新北市府今上午市政會議由青年局進行專案報告，細數從去年元月成立後協助青年發展補助、公共事務、國際交流等成果。新北市長侯友宜則表示，青年職涯發展、公共參與、創新創業為青年首要考量，讓新北市成為青年安居樂業的友善城市。

新北市青年局今上午進行專案報告時提到，青年局成立後對於青年綜合發展包括社團、學校等的人力培力、公開競技、展演等每案補助約2至20萬元，17個月的時間已補助209件、662萬元。

另外公共參與部分，除了與轄內台北大學合作公共行政個案競賽，對於民法下修18歲、弱勢青少女等族群也進行校園講座及價值探索等相關活動。而國際交流活動部分，也邀請美國國際民主協會、維也納學生、歐盟代表等進行市政參訪、人權議題交流等。

青年局接續將與永續目標、國際接軌等讓青年與城市接軌、為青年加強在地就業及創業、成為市府與青年之間的溝通橋樑。

新北市長侯友宜則對此表示，青年局去年元月創立後，接受很多嘗試與挑戰，青年公共參與、職涯發展及創新創業是青年局主要3目標，這三方向是青年需求第一考量，讓青年在新北找到更適合發展的環境。

侯友宜說，青年是人生的精華階段、也面臨多項挑戰，政府要做最大努力服務，提供事前規劃、嘗試探索，鼓勵青年關心社會，讓新北市130萬青年人口感到新北為友善城市，為新北市的青年人生布局。

新北市府今上午舉行市政會議，由青年局長邱兆梅(左)進行專案報告。記者李定宇／攝影
新北市府今上午舉行市政會議，由青年局長邱兆梅(左)進行專案報告。記者李定宇／攝影

青年 侯友宜 新北

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