獨／根除行人地獄 新北人行道全市大普查

行人地獄話題持續，像新北共有1044公里人行道，當中不少因障礙物致通行不便，新北養工處表示，近期將普查全市人行道，是升格後十多年再次普查，要把所有缺失上傳系統做列管，跨單位協力改善，其中並將針對有穿越性車流的路段優先普查。

新北未升格前，不少人行道都由公所管理，並未統一規畫，也較難與中央或國營事業協調，很多人行道不只淨寬不足，甚至還有多種設施阻擋，不要說無障礙空間，連一般民眾通行都有困難，常遭民眾戲稱是「整個城市都是跑酷場」。

養工處長簡必琦表示，近來各界關注行人地獄話題，隨新北交通工程相關號誌及設施到位，也規畫今年4月起針對有穿越性車流的道路做普查，並把相關人行道缺失做列管，其中尤其針對一些重要節點，如大眾運輸、醫院、學校等做優先普查。

道路養護二科長陳衍派說明，四月已經完成全市335所學校周邊調查，將無人行道或淨寬小於90公分的回報做列管，接下來會跨局處共同研商如何改善，讓學生上下學更加安全。

陳衍派表示，緊接著優化一般人行道系統，做全市人行道普查，已規畫委外給專業測量公司，透過雷達及掃描等技術做精準測量，除針對人行道長寬度，也會檢視設施帶上障礙物如，路燈、電線、標線桿、電信箱、消防栓、無障礙斜坡道等，並將清查後資料匯入「新北人行道養護圖資維護系統」。

陳衍派指出，整個普查計畫從校園區塊開始四月就啟動，普查測量工程目前已在備標，主幹道及次要道路會優先做，尤其是板橋、中和及永和等地狹人稠的區域會最優先。

陳衍派提到，新北升格時由新工處做首次人行道普查，並持續改善及更新，但因普查需耗費大量人力物力，大約十年做一次比較理想，這次要拚三年完整調查全市1044公里人行道，接著再來跟各單位協力做統一調整。

新北市議員廖先翔認為，若只是經費問題，應盡快將人行道障礙物移除；另外，現在還有很多地方因涉及居民生活區而無人行道，市府應去思考如和站在居民立場溝通設立。

新北市議員黃淑君表示，新北人本交通通盤檢討欠缺跨局處溝通，有時甚至有「錯位」狀況發生，反而讓行人「被路殺」，應確保交通規畫一步到位，避免重複浪費公帑。