雷雨夜樹倒15棵 北市淺根樹將評估

北市前晚遭逢大雷雨，樹倒15棵，北市議員洪婉臻昨質詢指出，風速未達輕颱8級風標準，樹就倒成這樣，北市很多淺根或易倒的樹，遇到大風大雨容易倒，造成危害。公園處表示，淺根樹種未來不會再種，一個月內會完成評估報告，市府也已編預算2千多萬，分2年完成路樹體檢。

北市前晚因強風大雨，接連於松山區、北投區發生2件路樹倒塌事件，數輛汽車被砸中，還造成1名女騎士受傷送醫。另外，在光復北路、延壽路口壓傷民眾的樹種是菩提樹。

「北市的淺根樹種不耐強風所致。」洪婉臻質疑，北市的綠化政策一開始因求快只做表面工夫，很多不適合的淺根或易倒樹種，只因生長快速就被選擇栽種，表面看似快速推廣綠化，但只要風強雨大就來容易倒，樹枝也容易被吹斷。

洪婉臻說，台北市公園處汰換淺根樹種速度過慢，目前台北市行道樹數種，仍存在超過半數不適合作為行道樹的樹種，例如榕樹的數量高達近1.2萬株，是目前行道樹中種類最多的樹種，其他像台灣欒樹6705棵，荔枝椿象喜附在台灣欒樹上，而白千層4770棵也易造成過敏，不適合作為行道樹的樹種，大量存在於北市人行道。

北市公園處長黃淑如表示，前晚共倒15棵樹，其中公園處維管的路樹傾倒4棵，社區或國有的私樹傾倒11棵。這些樹是早期種的，現在已經不再種，對於樹種和移植，一個月內會提評估報告。