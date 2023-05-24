人行道如跑酷場 新北全面普查

新北市共有1044公里長人行道，將花3年時間全面普查，優先調查學校周邊及有穿越性車流路段，所有缺失上傳系統列管，跨單位協力改善，避免人行道成為「跑酷場」。市府表示，已先完成全市335所學校周邊調查，將無人行道或淨寬小於90公分均列管。

新北未升格前，不少人行道都由各鄉鎮市公所管理，未統一規畫，也較難與中央或國營事業協調，很多人行道淨寬不足，甚至有電箱、電桿等設施阻擋，不要說無障礙空間，連一般民眾通行都有困難，常遭民眾戲稱「整個城市都是跑酷場」。

市議員廖先翔認為，若只是經費問題，應盡快將人行道障礙物移除；另外，現在還有很多地方涉及居民生活區而無人行道，市府應思考如何站在居民立場溝通設立。市議員黃淑君表示，新北人本交通通盤檢討有時有「錯位」狀況發生，可能讓行人受傷害，應確保交通規畫一步到位，避免浪費公帑。

李姓市民說，維護人行道順暢時，也該把騎樓納入，有很多路段一戶就一個高低落差，如民族路板橋、中和交界路段，一條街走下來上上下下十幾次，還要閃避亂停的機車甚至汽車，「跑障礙賽也不過如此吧？」

新北工務局養工處長簡必琦表示，近期各界關注行人地獄話題，隨新北交通工程相關號誌及設施到位，4月已先普查有穿越性車流道路並列管缺失，以大眾運輸、醫院、學校等重要節點為優先。

道路養護二科科長陳衍派說，4月已先完成全市335所學校周邊調查，無人行道或淨寬小於90公分回報列管，接下來會跨局處研商如何改善，讓學生通學更安全。主幹道及次要道路會優先做，尤其是板橋、中和及永和等地狹人稠的區域最優先。

陳衍派說，緊接著會普查優化一般人行道系統，已規畫委外給專業測量公司，透過雷達等技術精準測量，項目包括人行道長寬度，也會檢視障礙物如路燈、消防栓等，資料匯入「新北人行道養護圖資維護系統」。