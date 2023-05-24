北市48校午餐費傳漲 議員籲增補助

北市今年至少有48校新學年將調漲營養午餐，平均調漲約7元，藍綠白議員都認為，教育局應增加午餐費補助，減輕家長負擔，甚至比照桃園全額補助。教育局長湯志民表示，若以補助8成計算，預計每年將增加約2600萬元預算，負擔不輕。

國民黨議員王欣儀昨在教育委員會提案指出，桃園市為減輕家長負擔，國中小免費營養午餐政策，補助全市公、私立國中小學生午餐餐費上限45元，總計約19萬5千學生受惠，所需經費約15億元，全數由市府預算支應，北市應給適度補助，減輕家長負擔。

民眾黨議員黃瀞瑩也說，新竹市從下學期開始會編列5000萬預算，補助國中小營養午餐，其他縣市都做得到，北市一定也做得到，要讓市民感覺到北市府與家長站在一起。

民進黨議員王孝維認為，養一個孩子真的不容易，營養午餐本應全額免費由市府補助，補助早就要超前部署，還讓桃園超前。

湯志明回應，教育局現行有2項補助，包含有機食材每周共30元，今年度已編列1.4億元，弱勢學生午餐補助則編列2.1億元，另中央也有補助獎勵金；若要補助全市以國中小學約11.5萬學生，其中8成人吃營養午餐來計算，每補助一塊錢每年就要2600萬元，對財政負擔不輕。

委員會召集人、民進黨議員王閔生要求教育局將議員意見，帶回討論，教育局同意研議。