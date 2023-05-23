新北表揚消防楷模 藝人李燕獲邀任消防大使

新北市政府消防局今晚在新莊典華婚宴會館辦理消防暨義消楷模表揚大會，藝人李燕也獲邀擔任消防大使。

新北市消防局表示，今天共有56名消防人員、135名義消及52名資深義消獲頒111年度表現優良獎項。此外，藝人李燕則獲邀擔任消防大使，未來將與消防局合作，製拍一系列消防宣導影片及文宣，提升民眾居家火災防範、CPR救護宣導。

市長侯友宜在一一頒獎授證後致詞表示，新北市這幾年防災救災績效卓越，讓新北市民感到非常安全，甚至很多緊急救護都做到全國第一。

侯友宜表示，現在是多元化的社會，新北市在市府團隊努力、市民的支持下，已經是國際化的大城市，共同努力，在工作崗位上扮演好自己的角色，不分你我團結在一起，守護新北市民，讓新北市變得更好、更安全。