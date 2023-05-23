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影／新北綠黨團要求侯友宜專案報告 藍營議員退席抗議

聯合報／ 記者李成蔭張曼蘋／新北即時報導
新北民進黨團今要求市長侯友宜專案報告，最後表決不成，於議會中批侯友宜市政擺爛。記者李成蔭／攝影
新北民進黨團今要求市長侯友宜專案報告，最後表決不成，於議會中批侯友宜市政擺爛。記者李成蔭／攝影

新北市議會今三讀議案第一讀會，民進黨團提案要求變更議程，要求市長侯友宜30日專案報告，但最後因人數不足而流會。民進黨團批評侯市政擺爛，國民黨議員還協助護航，清點人數時突然躲起來；國民黨團反嗆，今原本排定多項議程，民進黨卻擺爛搞政治，令人遺憾。

民進黨團今下午在市議會一開始就以動議猛攻國民黨團五月兩次書面質詢是沒有實質開會，接著又要求表決侯友宜專案報告，只是最後在議長蔣根煌宣告人數不足下流會，也因此無法接著三讀議案第一讀會。

民進黨團總召鄭宇恩表示，今甲級動員希望侯友宜5月30日專案報告，主要是因為已被國民黨徵召，甚至傳出副市長及副秘書長等人要辭職，可能影響市政，因此要求侯應該對市民說明清楚。

民進黨團幹事長卓冠廷批評，侯友宜說當總統要跟國人國情報告，但今天連專案報告都不敢；今年在場都有錄影，現場人數明明超過33位，還有很多國民黨議員多在議會角落，但議長卻宣告議會人數不足流會；侯友宜連面對連議會都落跑，要怎麼面對立院國情報告。

國民黨新北市黨團書記長廖先翔認為，今原本排定討論的包括房屋稅、氣候變遷自治條例，希望送進大會討論，卻看到民進黨擺爛，只提政治議題，不提市政，令人遺憾。

市議員呂家愷表示，民進黨團把總質詢時間都拿來問政治問題，如今還要變更議程；市議員游輝宂則說，議會開會向來按照議事規則和議事日程，既然第一天預定會議已排定，不宜輕易更動。

市議會今三讀議案第一讀會，民進黨議員出席26名，國民黨出席10多名左右，無黨籍出席2名左右；開會期間國民黨議員人數持續變化，最後表決時多數退席抗議，因此導致人數不足流會。

新北民進黨團今要求市長侯友宜專案報告，國民黨團退席抗議，僅書記長廖先翔（左）在場。記者李成蔭／攝影
新北民進黨團今要求市長侯友宜專案報告，國民黨團退席抗議，僅書記長廖先翔（左）在場。記者李成蔭／攝影

民進黨 國民黨 議員

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