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Youbike遭駭4萬筆 北北桃11縣市成立聯合緊急應變小組

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
YouBike系統近日頻遭境外網路駭客攻擊，發現實際被竊會員數竟多達4萬。圖／本報資料照片
YouBike系統近日頻遭境外網路駭客攻擊，發現實際被竊會員數竟多達4萬。圖／本報資料照片

微笑單車近日接連受到駭客攻擊，計全台共4萬593筆會員帳號被登入，目前已通報各主管機關及檢調單位調查。新北市政府交通局表示，目前北北桃等11縣市已經成立跨縣市聯合緊急應變小組，請微笑持續追蹤及回報事件有無擴大，或是有無其他盜取攻擊行為，目前業者也已研擬26日以前針對個資外洩會員將有補償機制。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺表示，北北桃等設有微笑單車的11縣市已成立聯合應變小組，除了持續追蹤及回報事件有無擴大外，也請微笑單車公司盡速全面清查系統是否還有漏洞，並持續釐清有無人員疏失責任，如有將依個資法令及契約規定裁處。

吳政諺表示，微笑單車公司預定在5月26日以前針對個資外洩會員部分會研擬補償措施，提醒民眾留意來路不明的簡訊電話，切勿受騙上當，如遭受詐騙，應報警協助，並保留相關事證，並請業者研議更多可協助民眾消費保護事項。

單車 個資

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