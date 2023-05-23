實習志工也有職災給付 北市政會議通過輕度失能給付2萬

為加強保障職業災害勞工權益，台北市市政會議今天通過「北市勞工職業災害慰問金發給自治條例」修正案，將放寬職業災害勞工給付範圍，包括實習生、志工、派遣人員等，另外，過去不給付的輕度職災也將納入給付，第6至15等級給付2萬元，傷病住院連續7天以上，也新增給付範圍，給付1萬元，市政會議通過後，將送議會審查，最快年底可上路。

北市勞動局表示，台北市政府於民國79年8月14日已訂定發布「北市勞工職業災害死亡慰問金申請辦法」，該辦法歷經多次內容或名稱修正，於101年8月7日修正並變更名稱為「北市勞工職業災害慰問金發給自治條例」，本自治條例最近一次修正公布係於102年6月25日。

勞動局職業安全科長陳伯端，有鑒於距離前次修正已近10年之久，為更進一步保障設籍北市或在北市合法工作的職業災害勞工權益，這次的修正內容重點，包括將現有條例的適用對象，擴大至所有工作者，除勞工、自營作業者外，這次修法納入受工作場所指揮監督之人員，包括實習生、志工、派遣人員等。

至於給付範圍，過去僅給付重度失能（勞保失能傷害等級第1至第5等級），這次也修法全面擴大至所有失能（第1至第15等級），輕度失能將定額給付2萬元，也將傷病住院連續7天以上納入發放範圍，定額給付1萬元。

勞動局表示，該條例修正案已於今天市政會議審議通過，後續將送市議會審議，考量本會期可能來不及，預計下會期審議，拚最快今年底上路。

北市勞動局長高寶華表示，勞動工作者係為社會的重要資本，也為家庭主要生計來源，若發生職業災害，家庭頓失經濟依靠，或於醫療、復健、復工過程可能面臨心理壓力及與雇主協商不確定性，都亟需社會資源協助，故增進保障職業災害工作者權益至為重要。