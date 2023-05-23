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議員批和平院區為危樓 北市聯醫：結構安全無虞

中央社／ 台北23日電

民進黨台北市議員劉耀仁質疑，聯合醫院和平院區建築物氯離子含量持續惡化，已有結構安全疑慮，根本是危樓。聯醫回應，和平院區每2年定期檢測氯離子含量，最新報告顯示結構安全無虞。

劉耀仁日前在台北市議會警政衛生部門質詢時指出，聯合醫院和平院區在105年就發現建築物氯離子含量過高的疑慮，被建議要每2年檢測並修復，還被列入市有高氯離子混凝土建築物列管清冊中，也就是可能是海砂屋。

他接續表示，和平院區後續檢測又發現地下層有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕外露情形，且不少樓層混凝土中性化深度接近專家會建議重建的4公分，已有結構安全疑慮，根本是危樓。

劉耀仁呼籲衛生局及聯醫委託專業技師，替和平院區做一次完整的總體檢，嚴謹地評估是否要重建，不要再透過整修、拉皮來挖東牆補西牆，也不要再讓醫護人員與病患隨時處於危險中。

聯合醫院總院長璩大成當場允諾會替和平院區總體檢，衛生局長陳彥元也表示將研議是否需要重建。

聯合醫院今天透過新聞稿表示，和平院區醫療大樓108年的混凝土中性化檢測報告顯示，雖地下2樓及地下3樓的氯離子含量略高於平均值，但仍低於可鑑定為海砂屋的標準，所以判定結構安全無虞，建議每2年定期評估並針對損壞剝落處重點修復即可。

聯醫表示，後續在110年2月及今年3月根據此報告定期辦理追蹤檢測，而最新檢測結果同樣顯示目前結構安全無虞。

衛生局 建築

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