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詐騙猖獗！北市警察局成立戰情中心精準打擊犯罪 議員籲應加強宣導防範

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市警察局赴議會進行專案報告，針對近來詐騙猖獗，議員呼籲警察局應編列預算加強網路宣導。記者洪子凱／攝影
北市警察局赴議會進行專案報告，針對近來詐騙猖獗，議員呼籲警察局應編列預算加強網路宣導。記者洪子凱／攝影

北市警察局今天針對防制詐欺犯罪、幫派組織犯罪、槍擊案件及監視器等議題到議會進行專案報告，議員認為現在科技發達詐騙手法更多，警察局應加強宣導擬定防範策略，對此警察局回應，目前已成立數位科技戰情中心，將編列預算提升科技偵查設備，更精準打擊犯罪。

議員顏若芳認為，詐騙手法日新月異，但警方目前僅在臉書粉專、實體活動進行宣導，應編列預算在社群平台推播，讓更多人看到；議員李建昌建議，詐騙集團恐利用AI冒充他人，詐騙冒充孩子聲音打電話，長輩一不小心就上當受騙，認為警察局應加強宣導，並跟資案專家研擬防範作為。

議員苗博雅質疑，雖然抓到的車手數量增加，但主嫌卻越來越少，從她掌握資料來看，從2020年到去年分別抓獲898、659、440人逐年減少。苗博雅說，北市今年1月到4月僅抓獲91名主嫌，按比例推算，今年可能抓不到300人。她認為若制度上困難，應研議修法，找出問題點，特別是跨境犯罪、金流斷點要努力突破。

北市議員王世堅也指出，打擊詐騙集團警察局要徹底執行，這屬於集團性犯罪，要以「組織犯罪條例」來偵辦。此外，先前發生大同分局寧夏派出所長監守自盜的情形，王世堅認為，有些基層員警因為沒有要升官，長期在同一地方，與在地角頭勾結擔任白手套，未來也應針對這些不需調動警員多加留意。

對此張榮興表示，因為資通訊科技精進，造成查緝困難，過往警方抓獲車手後，變會沿著這條線，尋找上游源頭，但現在很多詐騙集團都透過通訊軟體，跟尋找車手，很多車手連自己上線都沒看過，線索就斷掉了。

警察局說明，目前已成立數位科技戰情中心，將有效運用偵查能量，精準打擊詐欺犯罪，同時結合165資料庫關聯分析規劃專案勤務，並建立刑案情資協作平台，更快鎖定提款車手及詐欺活動，未來也會加強跟各局處合作，加強宣導。

詐騙集團 警察 車手

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