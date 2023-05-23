汐止東勢街多彎狹窄不安全 路緣增反光導標

汐止區東勢街進去十幾個社區，不過，唯一的聯外道路東勢街，路不寬再加上多彎，並不安全，有時候為了閃避對向車輛，輪胎都壓到了人行道的路緣石，所以，新北市議員廖先翔就向相關單位反應，現在幾處彎道的路緣石都裝上了反光導標，讓用路人更安全。

東勢里長賴一山說，東勢街路比較狹又彎彎曲曲，所以，里民開車上上下下會車比較困難，經常上來的車子尤其是晚上被燈光照射的時候，會偏離到人行道上，因為之前標誌比較不明顯，很感謝廖先翔議員幫忙爭取施作反光導標，讓里民開車、騎車都比較安心的上下山。

新北市議員廖先翔表示，東勢街因為早期施作人行道的關係，所以，縮減了一些道路的路幅，變成有時候在轉彎的地方，可能因為對向來車光線的關係或是夜間燈光不明的問題，常常很多車輛在行經時後輪都會摩擦到人行道的路緣石，可以看到原本路緣石是紅色的，側邊現在都變黑色的了，就是輪胎摩擦過的痕跡，所以，也請相關單位在路緣石上裝了反光導標，增加反光的功能，讓駕駛人在天色比較暗，視線沒那麼清楚的情況下，能知道一旁就有人行道，避免再發生輪胎再壓到人行道產生危險的情況發生。