企業投入防災 汐止公所整合飯店、量販店資源

為了擴大公部門與企業合作防災，今(23)日汐止區公所與三家企業簽署防災合作備忘錄，分別是飯店還有量販店的業者，提供住宿及物資協助，希望透過公私力量的合作，整合資源，提升防災救災效率。

汐止區長吳秀慈表示，面對全球氣候變遷，天然災害發生已朝向大規模化、高頻率化 與複合化的型態，新北市政府希望透過在地防災企業的推動，使企業與地方共同強化自主防災能力，提升整體防災的韌性，希望藉由防災企業合作備忘錄的簽署，強化防災企業的能力，而企業多元參與地方防災事務，達到政府公部門與民間企業互助合作的能力。

吳秀慈指出，新北市政府在111年已完成176家防災企業的簽署，預計115年將達到500家，而汐止區公所目前已完成6家在地優良企業的簽署，今年再與富士大飯店、家樂福及全聯三家企業簽署ＭＯＵ，他們都是整體新北市災防能量重要的一環。

在汐止區公所4樓災害應變中心舉行防災合作備忘錄簽署儀式，透過民間力量的加入，加強未來防救災的合作，今年找了在地的富士大飯店以及兩家量販店業者加入防災行列，他們也允諾未來只要遇到災害時，如果地方有需求，他們都願意提供協助，盡一份在地企業的責任。