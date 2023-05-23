立委洪孟楷率內政委員會 考察淡海新市鎮五大發展
新北市淡水區人口每年成長快速，為了地方發展積極爭取建社，立法委員洪孟楷，昨(22)日率立法院內政委員會到淡水市民服務中心大樓，舉辦淡海新市鎮特定區相關建設執行與進度考察，邀集到中央各部會與地方議員共同針對五大議題進行專案報告及座談。
立委洪孟楷表示，新北市淡水區是全國少數，不受少子化影響的成長區域，隨著不斷移入的新興人口，現有的市區開發、醫療、教育、交通仍有很大的需求，中央與地方需要超前部署，積極規劃與落實建設執行，滿足地方需求。
討論的五大議題包括，淡海新市鎮二期開發、新市鎮學區校舍增設規劃、淡海產業專區招商規劃、淡水河北側道路發包進度以及淡江大橋進度等等，都由中央營建署、內政部、交通部、以及地方新北市政府各局處進行報告。
立委洪孟楷指出，透過考察不僅是緊追這五大議題的發展進度，更讓在地鄉親瞭解發展現況並即時提出問題反應，也將會把考察結論正式紀錄並要求各部會帶回檢討及執行，配合高速發展的淡海新市鎮市民所需，中央地方要更積極推動，按部就班落實政策目標。
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