頂樓活化成菜園 石門社福大樓種菜給銀髮共餐

石門區社福大樓頂樓在石門里長劉啟祥與農事達人陳國志的巧手改造下，打造成可食地景的小菜園，分為多個區塊，種植多種作物，從葉菜類植物、香草植物、攀藤作物到水生植物都有，將可以做為銀髮DIY香草茶包，以及共餐加菜使用。

石門里公有的綠地不多，想要綠美化或是打造一處可食地景，將作物收成作為銀髮共餐使用有些不容易，因此里長也想到活化頂樓空間做菜園，不但有效空間利用，更在農事達人的協助下，小有規模與成果的菜園逐漸形成，讓石門里多了一處空中菜園可以種植。

農事達人陳國志表示，受到公所與里長的邀請來活化社福大樓頂樓，種植葉菜類、香草植物與水生植物，未來提供共餐使用，而香草植物也可以讓里長帶長輩做活動DIY香草茶包，讓銀髮據點的活動更多元有趣。

石門里長劉啟祥說，現階段還是由農事達人陳國志協助種植與照顧，未來若是能夠穩定產出，作物將可以作為銀髮共餐的加菜使用，此外，未來也將會規劃讓里民或是長輩來認養種植，期待透過大家一起種植照顧，讓這片好不容易打造出來的空中菜園生生不息、永續的種植下去。