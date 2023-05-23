每到假日必塞車 三芝民眾關心芝投公路進度

由立委洪孟楷主持的立法院內政委員會辦理『淡海新市鎮特定區暨地方建設』考察行程，來到三芝區的埔坪里活動中心聽取地方意見會議，多數的里長、社區理事長關心芝投公路規劃進度，希望能夠改善三芝每到假日交通壅塞的問題，讓鄉親回家的道路不再遙遠。

針對淡海新市鎮二期開發進度、淡海產業專區規劃情形、淡北聯外道路進度與淡江大橋淡水端向北延伸往三芝道路施作高架橋連接台2線規劃案及芝投公路規劃案進度進行報告，要讓地方鄉親知道建設的最新進度。

立法委員洪孟楷指出，這次分為四個議題，每個議題簡報10分鐘，隨後進行一個小時的綜合座談活動，期待透過實際的與地方鄉親報告與鄉親的意見交流，瞭解地方的建設需求。

會議上多數的里長、社區理事長依舊是關心芝投公路的規劃進度，希望能夠改善三芝每到假日交通壅塞的問題。與會的內政部次長、公路總局與市府針對民眾提出的疑問、建議給予答覆，另外針對芝投公路的進展，將要待淡江大橋與淡北道路啟用後，看看是否有連帶改善三芝交通狀況後評估。

立委洪孟楷也要求相關單位在芝投公路外，評估是否還有改善三芝交通的其他規劃可能性，重視三芝交通問題。