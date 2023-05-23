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駐外大使巡迴分享「真人故事館」侯友宜：學生走向世界

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席9大國際文教中心與對外關係協會、AIESEC、淡江及台師大華語中心簽訂MOU。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席9大國際文教中心與對外關係協會、AIESEC、淡江及台師大華語中心簽訂MOU。記者劉懿萱／攝影

新北市9大國際文教中心今與對外關係協會、AIESEC、淡江及台師大華語中心簽MOU，打造真人故事館，新北市長侯友宜今出席說，新北學生數全台最多，外師也最多達276人，透過駐外大使、外交人員分享赴外經驗，讓新北市學生能體驗多國文化，及早接軌國際，走向世界。

新北市9大國際文教中心今年首次與駐外大使、外交人員及國際學生合作，並與社團法人對外關係協會、AIESEC國際經濟商管學生會、淡江大學華語中心、台師大國語教學中心簽署MOU，將邀請駐外大使、外交人員到各中心分享赴外生活經驗，預計舉辦近百場的主題展、育樂營、國際文化派對，讓更多學生認識不同國家的文化與生活。

此外，未來將繼續推動「大使帶你遊世界」、「國際見習生入校」及「外籍生文化分享」等與中心或偏遠學校合作，讓新北學子成為未來的國際人才。

侯友宜致詞說，新北市近年一直在推國際教育，學生數全台最多，外師也最多達276人。侯認為，語言要學得好要從文化吸引孩子學習，比如英國鬆餅日、日本紅豆飯寓意等，以及韓國音樂流行文化、美國多元文化等，這些文化穿透力都很強，讓學生透過文化介紹，及早接軌國際走出去。

瑞芳分區國際文教中心、瑞芳國小校長盧娟娟認為，今年暑假親子育樂營將邀請各界國際人才開課，親子一同體驗異國文化，從「大使眼中的世界觀」拓展其多元文化學習與國際視野，寓教於樂。

淡大華語中心的英國學生Rosie Dawes分享，懺悔星期二是基督教節日，在英國就稱為鬆餅日，有些地方還會舉辦「鬆餅跑步比賽」，選手們一邊跑415碼，一邊拿著煎鍋翻轉鬆餅，非常有趣。

新北市教育局今與對外關係協會、AIESEC、淡江及台師大華語中心簽訂MOU，打造真人故事館。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局今與對外關係協會、AIESEC、淡江及台師大華語中心簽訂MOU，打造真人故事館。記者劉懿萱／攝影

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