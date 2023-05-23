快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

南門市場新大樓將改建完成 北市府：9月23日開幕

中央社／ 台北23日電
南門市場新大樓外觀以玻璃落地窗為主，有別過去傳統市場，打造成通透空間。聯合報系記者林麗玉／攝影
南門市場新大樓外觀以玻璃落地窗為主，有別過去傳統市場，打造成通透空間。聯合報系記者林麗玉／攝影

北市南門市場新大樓近期將改建完成，北市府估5月底取得使照，南門市場9月23日開幕，並設置與捷運萬大線連通道，攤商建議先開放通道；北市府指出，需先通過消防安檢。

台北市議會財政建設委員會今天赴南門市場考察，北市府提供報告顯示，南門市場新大樓預定5月30日取得使用執照、8月10日試營運、9月23日開幕，原本257攤，因部分攤商退租，共254攤進駐新市場。

攤商在現場提出建議，包含攤位上方因設風管導致高度受限，無法放置冰箱，應調整自來水管及水表位置，且可先開放捷運連通道，才能吸引客源。

出席考察行程的民進黨籍北市議員吳沛憶說，南門市場新大樓完工後，將成北市重要觀光指標，相關指示牌應納入多國語言；議員陳賢蔚建議北市府應協助行銷。

無黨籍議員林亮君表示，北市府規劃攤位時，應考量攤商需求，不是後續花更多費用改善；國民黨議員郭昭巖說，針對市場內的規劃設計，市府應提出配套措施，且不要影響攤商。

北市市場處指出，相關建議將在竣工前會改善完畢；捷運工程局表示，南門市場新大樓地下室將連結捷運通道，目前包含供電且還未通過消防等檢查，要提前開放有難度。

市場處資料顯示，南門市場新大樓規劃B2為販賣準備區、B1為生鮮區、1樓零售區、2樓為飲食百貨區，總面積為7452平方公尺，每攤平均使用面積約10.46平方公尺，與原攤位平均10.39平方公尺差不多，且會補助攤商搬遷費等。

舊南門市場是台北市歷史悠久的公有傳統市場，從1981年遷入大樓，攤商集中在2樓至地下1樓，1樓販售南北雜貨、糕點及熟食，包含年菜、粽子、糕點等，是台北市民近40年美味記憶，每到逢年過節，南門市場總擠滿人潮，2樓為美食百貨區、B1為生鮮區。

因南門市場舊大樓不符合現行耐震設計規定，加上混凝土氯離子含量偏高，北市府規劃改建並配合捷運萬大線工程，攤商在2019年10月搬遷至杭州南路2段附近的中繼市場，原大樓改建工程在12月初動工。

北市 捷運 議員

延伸閱讀

觀光新地標南門市場8月試營運 攤商盼先開捷運共構通道

觀光新地標南門市場8月試營運 攤商盼先開捷運共構通道

北市府甄選約聘僱、專案技工及公立幼兒園契約人員 平均薪資超過39K

北市府甄選約聘僱、專案技工及公立幼兒園契約人員 平均薪資超過39K

相關新聞

悠遊付故障1.5小時...民眾卡車站「嗶」不出去 賠償方案出爐

擁有221萬會員的悠遊付今進行資料結構優化，下午2點系統突不順，工程人員索性暫停部分系統運作，導致以悠遊付進入台北捷運的...

悠遊付系統故障超過1小時 221萬用戶無法使用APP交易服務

擁有221萬用戶的悠遊付今天系統故障，民眾反映超過1小時半都還沒修復，悠遊卡粉專也發布訊息，表示因系統維護，無法使用悠遊...

去不了日本看雪牆到板橋道路過乾癮 網笑：真的有像！

有日本阿爾卑斯山之稱的立山黑部，兩旁高達近10公尺的雪牆，是國人旅遊日本嚮往景點之一，而日前有網友因需在家顧小孩無法前往...

每到假日必塞車 三芝民眾關心芝投公路進度

由立委洪孟楷主持的立法院內政委員會辦理『淡海新市鎮特定區暨地方建設』考察行程，來到三芝區的埔坪里活動中心聽取地方意見會議，多數的里長、社區理事長關心芝投公路規劃進度，希望能夠改善三芝每到假日交通壅塞的問題，讓鄉親回家的道路不再遙遠。

頂樓活化成菜園 石門社福大樓種菜給銀髮共餐

石門區社福大樓頂樓在石門里長劉啟祥與農事達人陳國志的巧手改造下，打造成可食地景的小菜園，分為多個區塊，種植多種作物，從葉菜類植物、香草植物、攀藤作物到水生植物都有，將可以做為銀髮DIY香草茶包，以及共餐加菜使用。

立委洪孟楷率內政委員會 考察淡海新市鎮五大發展

新北市淡水區人口每年成長快速，為了地方發展積極爭取建社，立法委員洪孟楷，昨(22)日率立法院內政委員會到淡水市民服務中心大樓，舉辦淡海新市鎮特定區相關建設執行與進度考察，邀集到中央各部會與地方議員共同針對五大議題進行專案報告及座談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦