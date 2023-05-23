南門市場新大樓將改建完成 北市府：9月23日開幕

台北市南門市場新大樓近期將改建完成，北市府估5月底取得使照，南門市場9月23日開幕，並設置與捷運萬大線連通道，攤商建議先開放通道；北市府指出，需先通過消防安檢。

台北市議會財政建設委員會今天赴南門市場考察，北市府提供報告顯示，南門市場新大樓預定5月30日取得使用執照、8月10日試營運、9月23日開幕，原本257攤，因部分攤商退租，共254攤進駐新市場。

攤商在現場提出建議，包含攤位上方因設風管導致高度受限，無法放置冰箱，應調整自來水管及水表位置，且可先開放捷運連通道，才能吸引客源。

出席考察行程的民進黨籍北市議員吳沛憶說，南門市場新大樓完工後，將成北市重要觀光指標，相關指示牌應納入多國語言；議員陳賢蔚建議北市府應協助行銷。

無黨籍議員林亮君表示，北市府規劃攤位時，應考量攤商需求，不是後續花更多費用改善；國民黨議員郭昭巖說，針對市場內的規劃設計，市府應提出配套措施，且不要影響攤商。

北市市場處指出，相關建議將在竣工前會改善完畢；捷運工程局表示，南門市場新大樓地下室將連結捷運通道，目前包含供電且還未通過消防等檢查，要提前開放有難度。

市場處資料顯示，南門市場新大樓規劃B2為販賣準備區、B1為生鮮區、1樓零售區、2樓為飲食百貨區，總面積為7452平方公尺，每攤平均使用面積約10.46平方公尺，與原攤位平均10.39平方公尺差不多，且會補助攤商搬遷費等。

舊南門市場是台北市歷史悠久的公有傳統市場，從1981年遷入大樓，攤商集中在2樓至地下1樓，1樓販售南北雜貨、糕點及熟食，包含年菜、粽子、糕點等，是台北市民近40年美味記憶，每到逢年過節，南門市場總擠滿人潮，2樓為美食百貨區、B1為生鮮區。

因南門市場舊大樓不符合現行耐震設計規定，加上混凝土氯離子含量偏高，北市府規劃改建並配合捷運萬大線工程，攤商在2019年10月搬遷至杭州南路2段附近的中繼市場，原大樓改建工程在12月初動工。