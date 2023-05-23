影／藍綠新北議員為勞動節書面質詢吵一團 氣氛火爆、不歡而散

新北市議會今召開三讀議案第一讀會，綠黨團總召鄭宇恩開場就批國民黨團1日、15日兩天的書面質詢沒有實質開會，應該重新排定議程，引發議長蔣根煌及國民黨團不滿，雙方會上吵成一團，休息時間更是針鋒相對，最後不歡而散，程序如何仍未有結果。

鄭宇恩批評，內政部清楚函示，依照地方立法機關組織準則第22條及25條規範，議員即便以書面報告形式，但仍得以有出席簽到、開會事實為判斷標準，但國民黨團議員於那兩天並無到場，也沒有敲槌通過，等同開議不成立。

鄭宇恩還說，依照新北市議會規則第23條，議事日程所訂議案未能按時開議或議而未畢者，出席議員可以提出動議，因此黨團要求總質詢時間回溯；鄭還向蔣根煌喊話「將那兩天還給我們」。

民進黨多位議員附議，國民黨則多位議員反對；民進黨議員卓冠廷再嗆「沒來開會，反對什麼」，國民黨議員周勝考則質疑，「蘇貞昌時代也有例可循，為何要鬧這一齣？」書面質詢在議事規則中寫的清清楚楚，怎麼可能不成立？若真有意見應黨團協商，做通案檢討，要標準一致。

蔣根煌隨後裁示休息，並與多個黨團總召協商，不過現場並不和諧，幾度火爆，後又由市議會秘書長陳王正源說明，最後仍沒結果，緊接著進入表定休息時間。