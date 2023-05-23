虐嬰案幼兒園借殼招生 北市加強巡查設修法小組

台北市議員林珍羽指出，中山區某私立幼兒園曾因虐嬰停業，但負責人找親弟接手更名，並在同址開業借殼招生。北市社會局今天指出，將派員不定時加強巡查，並設修法研議小組。

台北市議會民政委員會開會審議台北市社會局等局處預算，並進行專案報告。台灣民眾黨北市議員林珍羽質詢，接獲陳情，曾發生虐嬰案的中山區某私立幼兒園，近期借殼上市，對外招生。

林珍羽說，此家私立幼兒園曾在2019年發生5名保母嚴重虐嬰狀況，5人被勒令停業且終生不能任職，但民眾發現，此家幼兒園當時被勒令停業1年，後續仍在原址持續營業，對外招生，造成家長恐慌。

她指出，調資料發現，此家私立幼兒園在曾改名2次，且由原本郭姓負責人的親弟掛名，但此幼兒園今年又再改名，並由原本負責人郭姓女子接手。

她說，此家私立幼兒園遭停業後共更名3次，郭姓負責人商請其親弟登記為負責人為2次，質疑是要規避台北市社會局評鑑，但社會局仍准許此家幼兒園在同址繼續對外招生，業者借殼上市，北市府卻渾然不知。

列席的北市社會局長姚淑文答詢，針對曾發生不當照顧的幼兒園，會加強定期查訪或不定時抽查園內監視器畫面等作為，將和法務局合作討論修法，將納入負責人有管理不當等狀況讓幼兒園停業，應不得續任的規定。

社會局提供資料指出，2019年4月間獲報，私立妙兒園托嬰中心托育員對幼童有不當行為，認定托嬰中心督導不周且多名托育員發生不當照顧，違規嚴重，依兒童及少年福利與權益保障法，開罰並要求停辦1年，公布名稱；9月因負責人不堪房租壓力歇業，

社會局表示，原本負責人親戚2020年在原址更名重開，當時已派員查訪；幼兒園去年9月因故歇業，原負責人在今年初重新開業，會持續加強訪查，掌握相關情況。

社會局指出，此幼兒園負責人因涉管理不當，仍繼續擔任負責人，已與法務局成立修法研議小組，把負責人因管理不當導致停業且不能再擔任負責人，納入相關規定，5月底將出席衛生福利部舉辦的公聽會，屆時將表達相關建議供中央參考。