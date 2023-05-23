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慶祝新北中信特攻奪冠 新北連3日18處體適能館免費入場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北中信特攻隊在T1聯盟季後賽直落3挺進總冠軍戰，總冠軍戰連贏4場，拿下首座總冠軍。圖／中信特攻提供
新北中信特攻隊在T1聯盟季後賽直落3挺進總冠軍戰，總冠軍戰連贏4場，拿下首座總冠軍。圖／中信特攻提供

新北中信特攻隊在T1聯盟季後賽直落3挺進總冠軍戰，總冠軍戰連贏4場，拿下總冠軍。為慶祝中信特攻奪冠，新北體育處今公布，新北市18處場館從明日起，祭出連3天體適能免費入場，

新北中信特攻今年在成績斐然，例行賽以25勝5敗、勝率超過8成，且締造主場15連勝的不敗紀錄，季後賽以直落3橫掃台中太陽，總冠軍賽迎戰台南台鋼獵鷹，中信特攻展現絕佳默契，最終在台南嘉藥紹宗體育館拋下彩帶，實現球隊今年度口號「Dream On And Bring the Trophy Home！」，將冠軍金盃帶回新北。

新北體育處說，為慶祝奪下新北中信特年度總冠軍，從明日起至26日，新北市16座國民運動中心、板樹體育館、泰山體育館等地，開放民眾免費使用體適能館。此外，新北市另一支冠名球隊P. LEAGUE+「新北國王籃球隊」，也挺進季後賽，將以年度總冠軍為目標前進。

新北體育處說，為慶祝中信特攻奪冠，新北市18處場館從明日起祭出連3天體適能免費入場。圖／新北體育處提供
新北體育處說，為慶祝中信特攻奪冠，新北市18處場館從明日起祭出連3天體適能免費入場。圖／新北體育處提供

體育 中信

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