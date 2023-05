慶祝新北中信特攻奪冠 新北連3日18處體適能館免費入場

新北中信特攻隊在T1聯盟季後賽直落3挺進總冠軍戰,總冠軍戰連贏4場,拿下總冠軍。為慶祝中信特攻奪冠,新北體育處今公布,新北市18處場館從明日起,祭出連3天體適能免費入場,

新北中信特攻今年在成績斐然,例行賽以25勝5敗、勝率超過8成,且締造主場15連勝的不敗紀錄,季後賽以直落3橫掃台中太陽,總冠軍賽迎戰台南台鋼獵鷹,中信特攻展現絕佳默契,最終在台南嘉藥紹宗體育館拋下彩帶,實現球隊今年度口號「Dream On And Bring the Trophy Home!」,將冠軍金盃帶回新北。