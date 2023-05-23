觀光新地標南門市場8月試營運 攤商盼先開捷運共構通道

經歷4年改建，台北市南門市場新大樓將在5月30日取得使照，預計8月10日試營運、9月23日開幕，未來萬大線通車後，南門市場將與萬大線有地下通道連通，但因南門市場定位為觀光市場，距離萬大線共構2027年完成前，地下一樓攤商出入口僅手扶梯、樓梯，攤商擔心動線窄影響生意，要求捷運局提前開放共構動線，以利攬客。但捷運局回應，因需先通過消防安檢，提前開放有困難。

營運超過36年的老字號南門市場，以販賣外省眷村乾貨及熟食聞名，先前因耐震力不足、民國102年又被鑑定混凝土氯離子含量偏高，市府決策拆除重建，不過進駐前，攤商陸續發現缺失，目前仍待改善，包括庫體攤上方風管高度可能導致冰箱無法設置、各攤位水表與自來水管需依攤商需要調整等。

南門市場自治會長王銓國今憂心，不同於過去南門市場動線，新大樓地下B1攤商都必須先進到1樓再搭手扶梯或走樓梯去採買，擔心動線少，希望捷運局提前開放共構連通道，不過捷運局回應，除了供電問題外，因沒有通過消防安檢，要提前開放有困難。

攤商也質疑，當初南門改建時，市府允諾比照舊大樓時設置太陽能板，不過現在頂樓的太陽能光電板裝置僅先前的十分之一，還有相關管線配置，先前一直都有與新工處確認，但因很多圖面根本看不出來，實際蓋好後，才發現不是很理想，如風管太低等，還有電扶梯寬度原本只規畫60公分，反映之後才改為100公，做好才要改，質疑浪費時間及公帑。

目前攤商近期就會抽籤攤位，也有攤商擔心，後續的攤位進駐裝修，會不會與後續改善工程疊在一起？希望能如期進駐，否則若拖到過年，會對生意有影響。

目前南門市場新大樓工程進度已達94.32%，預計本月底取得使用執照，7月27日竣工，大樓外觀以玻璃落地窗為主，有別過去傳統市場，打造成通透空間，未來試營運後將成北市新地標。攤商也認為，南門市場不僅吸引本地客人，現在已經有許多日韓等觀光客，未來預估將有更多國際觀光客逛，將成台北市的觀光熱點。

市場處表示，南門市場新大樓2樓至地下2樓為市場，3樓以上為北市府辦公公署。目前規畫地下2樓為庫體區/販賣準備區42攤、B1為生鮮區86攤、1樓零售區66攤、2樓為飲食／百貨區68攤。市場面積為7452.1平方公尺，每個攤位平均面積為10.46平方公尺，與南門舊市場每攤位平均10.39平方米差不多。攤商設備搬遷補助，每攤設備補助上限9萬元；搬遷補助每攤上限1萬元，核實補助。