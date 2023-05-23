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爆虐嬰案負責人仍可「借殼上市」北市社會局建議修法

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會民政委員會。記者楊正海／攝影
台北市議會民政委員會。記者楊正海／攝影

台北市幼兒園托嬰中心近期又傳出虐童事件，台北市社會局針對托嬰、托幼霸凌案件因應及改進作為在市議會做專案報告，議員林珍羽質疑，對有虐嬰事實的負責人，社會局卻還准許在同一地址、同一負責人的狀況下更改名稱「借殼上市」且渾然不知；對此，社會局已承諾組成修法研議小組，負責人管理不當致停業者，應不得再擔任負責人。

林珍羽指出，2019年中山區一家幼兒園旗下共有8名保母，其中有5人因嚴重虐嬰行為，先後被勒令停職，且終生不得再擔任保母，但該幼兒園郭姓負責人，今年1月31日經社會局核准，在原地址新開一間托嬰中心。

她發現，在2019虐嬰事件發生後，郭在原址幾乎一年改一次機構名，依據台北市兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法之規定，各機構每3年至少應接受1次評鑑，經查106至111年私立托嬰中心評鑑，都沒有這幾家托兒所，難道是為了規避評鑑所以一再改名？

林珍羽說，依照兒少權益法，幼兒園確定為虐嬰事件，依法應該公布機構與負責人姓名，但社會局建置的違反兒少法公告專區，卻不見負責人姓名，社會局卻渾然不覺，連評鑑也不用做，非常離譜。

社會局表示，將由社會局、法務局成立修法研議小組，針對負責人管理不當以致停業者，應不得再擔任負責人，建議納入兒童托育服務法的相關規定。

社會局長姚淑文也表示，對於曾有不當照顧遭停辦的負責人更名、重新立案的管理機制，現行因應作為包括加強定期實地查訪、專業團隊訪視輔導及加強抽看現場監視器畫面。 姚淑文說，有的機構比較大，園內錄影機有幾十支，加上30天的畫面，觀看人員常一整天加班看，人力上有困難，目前已向中央申請補助。

幼兒園 托嬰 林珍羽

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