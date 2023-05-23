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金瓜石凌晨路跑擴音器大喊拍拍手 民怒「給不給人睡覺！」
本周日(21日)民間企業在新北市金瓜石舉辦越野跑挑戰賽，其中一項目凌晨兩點半就聚集準備活動，之後進行熱身時主持人用擴音器帶領選手熱身大喊「拍拍手！拍拍手！拍拍手！」聲音之大遠在一公里外的居民都被吵醒，怒轟給不給人睡覺！環保局查證後將依法最高罰3萬元。
民間企業本周日在新北市金瓜石知名舉點舉辦台北越野跑挑戰賽，四項目約有兩千名選手參賽，最早舉辦的項目50K菁英硬派組凌晨兩點半就開始聚集準備活動，主辦單位也在現場帶領選手進行熱身，並用音響大喊「拍拍手！拍拍手！拍拍手！」，但聲音之大導致周邊居民無法睡覺氣憤難耐，並打電話向派出所投訴。
居民表示，警方到場後主辦單位雖說會小聲一點，但過沒多久就故態復萌又開始大聲播音，批評主辦單位根本不尊重當地居民，選手跑完後垃圾也隨意棄置，認為要享受金瓜石的優美山色，也應該維護當地寧靜及環境衛生。
新北市環保局對此表示，居民反映21日凌晨台北越野跑挑戰賽噪音案件，經與當地派出所確認，當日員警於現場進行交通管制時，活動單位於凌晨4時許有使用擴音設備情形，已違反噪音管制法及新北市府2022年10月25日新北府公告事項「於本市各類噪音管制區內晚上10時至翌日上午8時，不得於室外使用擴音設施，致妨害他人生活環境安寧。」將依噪音管制法規定告發處分，最重可處3萬元罰鍰。
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