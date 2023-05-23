颱風還沒來樹倒人傷災情 蔣萬安市政會議下令萬全準備

北台昨天晚間下起豪大雨、並颳強陣風，台北市發生多屬路樹倒塌、並壓傷機車騎士意外，有議員擔心，現在颱風季還沒到，強風就造成多路樹倒塌，颱風季時怎麼辦？台北市長蔣萬安今天表示，盤點昨天一共有15株路樹倒塌，針對颱風季將到來，會做好萬全準備，包括樹木修剪、加強強度，中長期也會檢討樹種。

蔣萬安表示，今天市政會議，他也針對颱風季要求消防局相關報告，也強力要求各局處做好準備工作，並做好演練。

蔣萬安今天上午出席「雙溪花園別墅」海砂屋拆除祈福典禮，對於昨天晚間台北市發生多起路樹倒塌，也有女騎士被壓傷，還有多輛車輛被壓毀，蔣萬安今天表示，北市府昨天晚上第一時間公園處即刻到現場處理，盤點有15株路樹倒塌，有4株公園處管轄，11株則是國有、或私有，會全面即刻處理，以排除障礙為優先考量。

蔣說，對於颱風季即將到來，北市府都做了萬全準備，包括樹木修剪、加強強度，包括中長期也會針對樹種檢討，今天市政會議，也針對消防局颱風季相關報告，強力要求各局處做好準備工作要完善，並且做好演練。