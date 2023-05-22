暴雨夜襲 北市松山北投等區傳災情 樹倒女騎士受傷

受晚間鋒面的大雷雨及強風影響，台北市今晚除降下大雷雨，也有強陣風發生，山區陣風最大達8級，平地陣風最大達6級，台北市陸續傳出災情。

北市府災情統計，今天晚間10點20分左右，松山區光復北路、延壽街口（介壽國中圍牆外）有一棵路樹倒塌，壓傷一輛汽車及一輛機車。其中，30餘歲女性機車騎士送醫，無生命危險。也因路樹倒塌影響現場兩線車道交通，警方已派交通快打共7名警力到場處理及疏導，公園處也已派員前往處理。

另外，晚間10點54分，有民眾報案北投區榮華一路15巷靠近堤防邊有路樹倒塌，壓到2輛自小客車，無人受傷。公園處已派員前往處理。