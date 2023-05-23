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安坑輕軌沿線3處籌建社宅 提供580戶

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新店安民街民安段社宅正興建中，預計年底完工。圖／新北市城鄉局提供
新店安民街民安段社宅正興建中，預計年底完工。圖／新北市城鄉局提供

新北安坑輕軌通車後，城鄉局持續建社宅，其中新店民安段青年社宅要拚今年底完工，輕軌K6及K7站也將2處公有地透過都市計畫變更為社福設施用地，也建社宅，未來共可提供580戶。

城鄉局說明，民安段社宅位在安民街三段，鄰近安坑輕軌K6站，步行僅10分鐘，要走安坑交流道也相當方便，目前規畫興建1棟地下3層、地上14層共計194戶的社宅，未來將有非營利幼兒園以及店鋪商業進駐，預計今年底完工，明年招租。

另外，同樣鄰近安坑輕軌K6站位在祥和路、安民街間約0.29公頃公有地住宅區，未來將變更為社會福利設施用地，將可提供224戶社宅；鄰近安坑輕軌K7站，位於安和路一段的0.22公頃的住宅區，也將變更並提供162戶社宅。

城鄉局計畫審議科長許仁成指出，這些社宅基地位處新店安坑地區發展核心，2處住宅區變更為社福用地後，除提供社宅使用，也規畫設置日照、托嬰等多元公益設施，後續由國家住都中心辦理。

城鄉局長黃國峰表示，安坑輕軌今年2月通車後，交通便捷度大幅提升，促進當地生活圈發展，輕軌沿線社會住宅也都在興建及規畫中，未來完工後，住戶可藉由便捷的捷運路網，在新北市就學、就業。都計變更案將於6月6日下午2時在新店區柴埕市民活動中心7樓辦說明會。

安坑輕軌 社宅

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