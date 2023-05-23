大漢溪堤外廊道 明年1月完工

新北市大漢溪堤外廊道改善工程從三重新莊到樹林、鶯歌，不僅完整保留鹿角濕地，也讓堤外道路符合人本環境，有自行車、機車道和雙向車道，預計明年1月完工。市長侯友宜說，這7.4公里等了好久，感謝中央、地方通力合作。

新北市政府水利局表示，中央2019年全額補助工程經費8.4億元，經濟部水利署第十河川局2019年10月至2022年1月間加固大漢溪堤防，水利局同步於2021年4月施作大漢溪堤外道路工程，設置雙向各1快1慢車道，寬14公尺；臨河側設置自行車道，串聯河濱自行車道動線。

水利局長宋德仁表示，大漢溪堤外道路改善工程第三階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」堤外道路，目前工程進度65.92%，完工後將串聯鶯歌至三重的堤外道路，提供民眾更便利的交通路網，而且通車之後，環漢路道路服務水準可由F級提升至C級，將有助紓解環漢路尖峰時段的壅塞情況。

侯友宜說，大漢溪堤外廊道是鶯歌至三重堤外道路的最後一哩路，這7.4公里等了好久，2019年感謝中央、地方通力合作。

堤外道路途經鹿角溪人工濕地，水利局與當地濕地巡守隊合作，在自行車道下方設人行路廊，提供教學並讓民眾親近自然空間。