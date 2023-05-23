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板橋浮洲4產專區 遭疑定位不明

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導
新北市板橋浮洲地區將規畫產業專區，但定位不明，地方傳統產業希望能優先獲得安置。圖／新北市城鄉局提供
新北市板橋浮洲地區將規畫產業專區，但定位不明，地方傳統產業希望能優先獲得安置。圖／新北市城鄉局提供

新北市板橋浮洲都市計畫通盤檢討，規畫4處產專區占4個街廓，鄰近三大醫療園區，區域內又有浮洲火車站及規畫中的泰板輕軌，但外界質疑產專區定位不明。新北經發局長何怡明說，將以數位、健康為主題招商，地方傳統產業會調查投資意願，再協助安置。

板橋浮洲過去多鐵皮工廠傳產，包括木業、紙業、成衣工廠及家具業等，從業人數約5千人。城鄉局去年8月重啟通盤檢討，規畫產專區，但定位不明，地方業者無所適從。

市議員黃淑君說，浮洲產專區鄰近土城長庚、亞東醫院以及未來即將闢建的板橋三大醫療園區，又鄰近遠東通訊園區，浮洲產專區可朝產業共生專區為目標，讓資源、設備共享及再利用，也須優先考量既有工廠。

當地餐飲器材業者陳官廷說，過去前市長朱立倫曾說要將他們安置至新店寶高園區，但後續土地、建物成本及市府招商規畫都不了了之。現在浮洲廠房租金一坪700至800元，未來產專區成立後，租金勢必破千元，小資本傳產業者吃不消，長期在浮洲經營的業者恐怕只能結束營業，遷移至桃園。

何怡明表示，5月3日曾開會邀請數位部等單位討論產專區規畫，並邀集數位部等部會討論，將以數位健康為主題來招商，引入智慧醫療及智能運動設施製造研發及實證產業，可和附近醫療資源合作；地方產業安置則會調查投資意願，租金價格還需考量成本，會以照顧廠商為準。

朱立倫 金價

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