汽機車一位難求 新北廣建停車場

新北市有近百萬輛汽車、超過200萬輛機車，公、私停車場卻僅有15萬多個汽車格、約6萬個機車格，加上基北桃等外地車輛，停車需求大。市府今年底前有4處停車場會先完工，目前興建、規畫及發包中的停車場，還可新增4536個汽車格、2658個機車格。

市府在板橋溪北公園興建地下2層停車場，昨天動土，總工程經費6.86億元，規畫280個汽車格、50個機車格，預計2025年3月完工、7月啟用。另外新北板橋區五權公園、土城區新北高工、新莊區捷運幸福站、中和區錦和運動公園還有4座停車場將在年底陸續完工，還可提供1855個汽車位、1758個機車位。

侯友宜昨天主持動土儀式，他說，雖受到疫情缺工和國際原物料飆漲影響，但市府團隊打拚市政建設從未停歇，像中和區佳和公園、新店區綠湖公園地下停車場，今年上半年已完工啟用。

交通局長鍾鳴時說，新北市積極爭取中央前瞻計畫補助興建停車場，板橋區有溪北公園、忠孝公園和信義國小3處，只是受到國際原物料飆漲、缺工缺料等影響，導致工程招標不順。經多次招標、流標，溪北、忠孝公園地下停車場終於標出；板橋區信義國小地下停車場案預計6月開標。

議員劉美芳批，溪北公園停車場在2年前就該完工，卻因中央拖補助款，導致延宕2年，花了更多經費，未來還有許多停車場要興建，中央應主動補足補助經費。

交通局統計，全市目前興建中停車場還可再提供2590個汽車位，1916個機車位；規畫及發包中停車場可增加1946個汽車位，742個機車位，共4536個汽車格、2658個機車格。