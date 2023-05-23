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人口重回250萬 北市府將發文內政部 問第三副市長

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市總人口數本月11日重回250萬大關，蔣萬安昨天表示，人口會受市民戶籍外遷、高齡化死亡增加等因素消長，規畫5月底就會發文內政部，了解如何增設第三副市長、副秘書長。

蔣萬安昨天赴議會專案報告，議員鍾沛君質詢人口政策，北市5月11日之後人口數是否還維持250萬以上？蔣表示，目前仍維持250萬以上，但必須審慎觀察，因距離5月底還有幾天，也不是沒有可能再掉到250萬人以下，目前民政局推估，5月底應可維持250萬人口以上。

議員張斯綱質詢，北市府何時會向中央爭取第三位副市長？蔣萬安表示，目前相關法制會再與內政部溝通協調，會先發文內政部了解後續執行方式，目前規畫觀察到5月底就會發文，因怕5月底又再掉到250萬以下。

鍾沛君也問第三位副市長、副秘書長人選？蔣萬安表示，北市府推動政策是希望人口增加、留住人才、鼓勵生育，最重要不是增第三副市長，最重要是要提升城市競爭力。對於第三副市長該具備哪些條件？蔣表示，最重要是適才適所，目前兩位副市長李四川、林奕華各有分工，會參考過去市府分工，也會依市府中長期規畫，選擇第三位副市長，目前人選都在做整體評估。

鍾沛君也點名先前傳出議員王欣儀、王浩、李永萍等，是否是第三副市長適合人選？蔣萬安說，團隊一定都會通盤考量，最重要考量點是市政推動順利，施政讓市民有感。議員問，開始訪談了嗎？蔣說，目前都還在整體評估階段。

蔣萬安 議員 北市

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