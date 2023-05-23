新政衝擊社福？ 蔣萬安：不排擠其他資源

台北市長蔣萬安上任推動多項新政，包括U-Sport、提高生育獎勵金、重陽金恢復發1500元、YouBike前30分鐘免費等，遭質疑無視財政紀律、大撒幣。以重陽金發放1500元為例，今年就需8.2億元，未來8年總計估需84億經費，多名議員質疑恐排擠其他社福經費。蔣承諾，不會排擠其他長照等社福政策。

蔣萬安昨天赴議會專案報告政策推動財政紀律，民眾黨議員黃瀞瑩質疑，蔣新政以重陽金恢復1500元為例，今年估需8.2億，未來8年隨著高齡化，每年估需10至12億元，以目前16家公辦民營日照中心年預算2億，10億元等同80家日照中心經費；另增加公幼2歲專班，10億元約是300班經費。

不過國民黨議員秦慧珠認為，所有福利政策都要注重財政紀律，不只是獨挑重陽金檢討，社福政策應一貫，不應歧視老人，她認為，前市長柯文哲任內取消重陽金，民眾黨議員之所以檢討此政策，應是為柯文哲護航。

民進黨議員何孟樺說，雖恢復重陽金沒有被中央扣減補助款，但市府今年持續提出私幼補助，最終有部分補助款仍被刪減，市府同時又祭出大量撒幣政策，恐讓財政雪上加霜。她認為，相關預算只要市民有需求，議員都會支持，但若只是為幫蔣萬安實現政見，短時間祭出太多撒幣政策，財政惡化只會是遲早的事。

也有民眾認為，政府預算就是這麼多，推動政策的確要錢花在刀口上，不應亂撒幣；不過也有台北市長輩說，全台各縣市年長者都有重陽金，不應該獨缺台北市不發。

蔣萬安表示，北市今年預算自籌財源占歲入比率達6成以上，為六都第一。北市府推辦各項重大政策，都會以兼顧財政負擔為前提，不因推動政策造成資源排擠。

蔣也舉恢復YouBike前30分鐘免費為例，明年1月實施，是為實踐2050淨零碳排，初估每年新增2700萬人次使用，減量7000噸碳排量，相當於18座大安森林公園的碳排吸收量。

蔣萬安表示，北市府會堅守財政紀律，策進作為包括開源、節流、及零基預算，開源包括加強稅捐稽徵、強化債務管理節省債息、鼓勵民間業者參與公共建設、積極推動市有土地開發、資產活化等；節流則針對一般經常性經費儘量撙節，核實減列效益不高計畫、節令慶典活動不得鋪張、充分運用現有人力。