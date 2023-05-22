北市府清查102件開挖中工地 其中7件有缺失

為防「天坑」事件再現，台北市長蔣萬安日前指示全面安檢市區102件開挖中工地。台北市建管處今天說，19日已全數檢查完成，其中不符項目的工地共7件，萬華區有3件居冠。

台北市信義區嘉興街附近的新建案工地13日疑因施工而導致崇德街60巷出現道路下陷，民宅前出現長15公尺、深3公尺坑洞。蔣萬安隔日指示，要全面安檢北市102件開挖中工地。

歷時近1週，台北市建築管理工程處今天發布新聞稿表示，15日起委託台北市土木技師公會、台北市建築師公會、台北市結構工程工業技師公會等3大公會逐案現場勘查，19日全數檢查完成，結果不符項目工地共7件。

建管處發言人鄭大川告訴中央社記者，這7件工地分別位在萬華區3件、中山區2件、大安區1件和北投區1 件。

他說，主要原因有觀測項目設置不足、未按計畫觀測、監測數據局部已達到管理值、或是未完全依施工計畫設置附屬設施（如抽水計畫）等管理缺失。

建管處針對這7件工地已發函請工地暫停施工，待後續進行問題釐清和改善，並洽相關檢查公會複查後，才能繼續施工。

建管處重申，工地承、監造人及專任工程人員應基於建築法等相關規定的法定責任隨時提高警覺，確實加強各項安全及防護措施檢查，若查獲有影響公共安全、公共交通情形者，將依建築法加重裁罰並勒令停工，直到改善為止。