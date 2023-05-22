快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

北市府清查102件開挖中工地 其中7件有缺失

中央社／ 台北22日電

為防「天坑」事件再現，台北市長蔣萬安日前指示全面安檢市區102件開挖中工地。台北市建管處今天說，19日已全數檢查完成，其中不符項目的工地共7件，萬華區有3件居冠。

台北市信義區嘉興街附近的新建案工地13日疑因施工而導致崇德街60巷出現道路下陷，民宅前出現長15公尺、深3公尺坑洞。蔣萬安隔日指示，要全面安檢北市102件開挖中工地。

歷時近1週，台北市建築管理工程處今天發布新聞稿表示，15日起委託台北市土木技師公會、台北市建築師公會、台北市結構工程工業技師公會等3大公會逐案現場勘查，19日全數檢查完成，結果不符項目工地共7件。

建管處發言人鄭大川告訴中央社記者，這7件工地分別位在萬華區3件、中山區2件、大安區1件和北投區1 件。

他說，主要原因有觀測項目設置不足、未按計畫觀測、監測數據局部已達到管理值、或是未完全依施工計畫設置附屬設施（如抽水計畫）等管理缺失。

建管處針對這7件工地已發函請工地暫停施工，待後續進行問題釐清和改善，並洽相關檢查公會複查後，才能繼續施工。

建管處重申，工地承、監造人及專任工程人員應基於建築法等相關規定的法定責任隨時提高警覺，確實加強各項安全及防護措施檢查，若查獲有影響公共安全、公共交通情形者，將依建築法加重裁罰並勒令停工，直到改善為止。

建築 安檢

延伸閱讀

北市議員憂敬老金排擠社福預算 蔣萬安：反對發可以講

文化人參與雙城論壇安全性 蔣萬安：中央核准才辦

北市人口250萬達標！何時找第三副手 蔣萬安：月底發文內政部

要求蔣萬安關注李延賀案 綠議員送連署書、小熊娃娃

相關新聞

影／二重疏洪道全面恢復通行 警方加強疏導交通安全

新北市二重疏洪道今天凌晨驟降豪雨造成積水，警方配合市政府高灘處自凌晨2時30分緊急封閉北邊較低窪區域共5個越堤道，直到清...

二重疏洪道積水封閉 提醒用路人提前改道以免遲到

新北市五股地區今天凌晨驟降大雨導致二重疏洪道積水，蘆洲警分局配合市政府高灘地工程處，自凌晨2時30分緊急封閉第一、二、四...

大漢溪堤外廊道 明年1月完工

新北市大漢溪堤外廊道改善工程從三重新莊到樹林、鶯歌，不僅完整保留鹿角濕地，也讓堤外道路符合人本環境，有自行車、機車道和雙...

安坑輕軌沿線3處籌建社宅 提供580戶

新北安坑輕軌通車後，城鄉局持續建社宅，其中新店民安段青年社宅要拚今年底完工，輕軌K6及K7站也將2處公有地透過都市計畫變...

人口重回250萬 北市府將發文內政部 問第三副市長

台北市總人口數本月11日重回250萬大關，蔣萬安昨天表示，人口會受市民戶籍外遷、高齡化死亡增加等因素消長，規畫5月底就會...

汽機車一位難求 新北廣建停車場

新北市有近百萬輛汽車、超過200萬輛機車，公、私停車場卻僅有15萬多個汽車格、約6萬個機車格，加上基北桃等外地車輛，停車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦