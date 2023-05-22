聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止報稅率僅六成多 國稅局推手機報稅更便利
綜合所得稅開徵，時間過了2/3，不過，汐止區完成申報率只有六成，國稅局汐止稽徵所除了呼籲民眾如期報稅以免受罰，也請納稅義務人多多利用網路報稅，今年國稅局推出手機報稅3.0，報稅繳稅更便利。
國稅局汐止稽徵所主任連素華表示，到目前為止大概已經有六成的民眾完成申報，要特別鼓勵大家多多使用手機報稅，手機報稅從民國110年實施到現在邁入第三年，每一年財政部都優化再升級，希望大家多多利用網路手機報稅，多用網路少走馬路。
連素華指出，手機報稅3.0的功能多元更便利，包括手機報稅可以編修報稅的資料，附件可以上傳、另外，今年也提供現金繳稅的功能，請民眾多多利用手機報稅，可以省下不少寶貴時時，另外，要特別提醒，今年所得稅申報從5/1到5/31日不再延長，提醒還沒有完成申報的民眾早申報早安心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言