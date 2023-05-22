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汐止報稅率僅六成多 國稅局推手機報稅更便利

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區完成申報率只有六成，國稅局汐止稽徵所請納稅義務人多多利用網路報稅，報稅繳稅更便利。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區完成申報率只有六成，國稅局汐止稽徵所請納稅義務人多多利用網路報稅，報稅繳稅更便利。 圖／觀天下有線電視提供

綜合所得稅開徵，時間過了2/3，不過，汐止區完成申報率只有六成，國稅局汐止稽徵所除了呼籲民眾如期報稅以免受罰，也請納稅義務人多多利用網路報稅，今年國稅局推出手機報稅3.0，報稅繳稅更便利。

國稅局汐止稽徵所主任連素華表示，到目前為止大概已經有六成的民眾完成申報，要特別鼓勵大家多多使用手機報稅，手機報稅從民國110年實施到現在邁入第三年，每一年財政部都優化再升級，希望大家多多利用網路手機報稅，多用網路少走馬路。

連素華指出，手機報稅3.0的功能多元更便利，包括手機報稅可以編修報稅的資料，附件可以上傳、另外，今年也提供現金繳稅的功能，請民眾多多利用手機報稅，可以省下不少寶貴時時，另外，要特別提醒，今年所得稅申報從5/1到5/31日不再延長，提醒還沒有完成申報的民眾早申報早安心。

汐止 主任

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