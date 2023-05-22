食農教育融入藝術 淡水有機農場邀畫家來作畫
新北市淡水區興仁里頂田寮有機農場，過去不僅是深植有機作物，還將健康無毒蔬菜提供給在地國小使用，並且推廣食農教育結合學生從產地到餐桌的過程展示，因此農場主人今年更特別邀請藝術家楊樹森，來到農場當中為過去時常辦理食農教育的場地進行藝術畫作，將農作體驗加入藝術氣息。
新北市三芝藝術家楊樹森，畫作以人物為主題，大多是抽象的型態呈現，楊樹森表示，他第一次來到農場看到主人鄭鵬舉與太太一起農作的畫面感動到，因此做了一幅百合之戀，也呼應農場未來也會種植大片的百合花，而另外一幅則是傍晚時分，呈現歲月的美好時光。
淡水頂田寮農機農場鄭鵬舉表示，這次邀請到鄰近三芝的知名藝術家楊樹森來到農場當中作客，也作了許多的藝術畫作，放在他未來能夠進行食農教育的場地當中，讓他感到非常榮幸，另外現場也展示許多的早期農作工具，希望能夠在學生的食農教育當中融入藝術元素，展現更多元的農場特色。
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