快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

食農教育融入藝術 淡水有機農場邀畫家來作畫

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水頂田寮有機農場，邀請藝術家楊樹森為時常辦理食農教育的場地進行藝術畫作，將農作體驗加入藝術氣息。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水頂田寮有機農場，邀請藝術家楊樹森為時常辦理食農教育的場地進行藝術畫作，將農作體驗加入藝術氣息。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區興仁里頂田寮有機農場，過去不僅是深植有機作物，還將健康無毒蔬菜提供給在地國小使用，並且推廣食農教育結合學生從產地到餐桌的過程展示，因此農場主人今年更特別邀請藝術家楊樹森，來到農場當中為過去時常辦理食農教育的場地進行藝術畫作，將農作體驗加入藝術氣息。

新北市三芝藝術家楊樹森，畫作以人物為主題，大多是抽象的型態呈現，楊樹森表示，他第一次來到農場看到主人鄭鵬舉與太太一起農作的畫面感動到，因此做了一幅百合之戀，也呼應農場未來也會種植大片的百合花，而另外一幅則是傍晚時分，呈現歲月的美好時光。

淡水頂田寮農機農場鄭鵬舉表示，這次邀請到鄰近三芝的知名藝術家楊樹森來到農場當中作客，也作了許多的藝術畫作，放在他未來能夠進行食農教育的場地當中，讓他感到非常榮幸，另外現場也展示許多的早期農作工具，希望能夠在學生的食農教育當中融入藝術元素，展現更多元的農場特色。

食農教育 淡水

延伸閱讀

推數位學習 竹市藝術領域雙語數位「公開觀議課」起跑

東管處花現東海岸小旅行 藝術作品與自然美景相互輝映

「花現東海岸」小旅行 欣賞美景沉浸大地藝術

影／心儀女生與前男友夜遊 17歲少年撂10人追到淡水砍他

相關新聞

影／二重疏洪道全面恢復通行 警方加強疏導交通安全

新北市二重疏洪道今天凌晨驟降豪雨造成積水，警方配合市政府高灘處自凌晨2時30分緊急封閉北邊較低窪區域共5個越堤道，直到清...

二重疏洪道積水封閉 提醒用路人提前改道以免遲到

新北市五股地區今天凌晨驟降大雨導致二重疏洪道積水，蘆洲警分局配合市政府高灘地工程處，自凌晨2時30分緊急封閉第一、二、四...

大漢溪堤外廊道 明年1月完工

新北市大漢溪堤外廊道改善工程從三重新莊到樹林、鶯歌，不僅完整保留鹿角濕地，也讓堤外道路符合人本環境，有自行車、機車道和雙...

安坑輕軌沿線3處籌建社宅 提供580戶

新北安坑輕軌通車後，城鄉局持續建社宅，其中新店民安段青年社宅要拚今年底完工，輕軌K6及K7站也將2處公有地透過都市計畫變...

人口重回250萬 北市府將發文內政部 問第三副市長

台北市總人口數本月11日重回250萬大關，蔣萬安昨天表示，人口會受市民戶籍外遷、高齡化死亡增加等因素消長，規畫5月底就會...

汽機車一位難求 新北廣建停車場

新北市有近百萬輛汽車、超過200萬輛機車，公、私停車場卻僅有15萬多個汽車格、約6萬個機車格，加上基北桃等外地車輛，停車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦