快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

淡水大學生組報稅服務隊 學以致用服務納稅人

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
北區國稅局淡水稽徵所有真理大學、淡江大學，共45名學生來為民眾服務。 圖／紅樹林有線電視提供
北區國稅局淡水稽徵所有真理大學、淡江大學，共45名學生來為民眾服務。 圖／紅樹林有線電視提供

每年到了5月，報稅的季節，許多人都會來到國稅局辦理申報，北區國稅局淡水稽徵所服務人力也增加許多，今年有大學生組成服務團隊，來協助服務報稅的民眾，申報期間共有真理大學、淡江大學，共45名學生來為民眾服務。

北區國稅局淡水稽徵所股長 戴海珊表示，在國稅局淡水稽徵所當中，每年申報期間都會設置，報稅服務區有大學生幫助民眾來進行所得稅申報，在學生實習服務當中，也克服許多困難，學生表示，來到這裡服務民眾不僅是學以致用，還可以幫民眾解決困難。

此外這個月有45多位相關科系的大學生，大多都是財稅系與金融相關科系，來到國稅局實習，學生說，除了學校學習書本的理論之外，實際來到報稅現場幫助民眾操作，並且幫民眾試算最節省稅金的公式，也是一種學習，更增加報稅實務上的經驗，面對民眾的報稅問題，將在校所學的相關理論，實際的應用，讓報稅不再是一件困難的事。

淡水 大學生 科系

延伸閱讀

還沒報稅？買輪椅可列報、網路申報最快退稅…7個重點QA幫你節稅！

又是酒駕惹禍 大學生自撞斷路燈遭法辦

影／心儀女生與前男友夜遊 17歲少年撂10人追到淡水砍他

後年報稅 可望全民減稅

相關新聞

影／二重疏洪道全面恢復通行 警方加強疏導交通安全

新北市二重疏洪道今天凌晨驟降豪雨造成積水，警方配合市政府高灘處自凌晨2時30分緊急封閉北邊較低窪區域共5個越堤道，直到清...

二重疏洪道積水封閉 提醒用路人提前改道以免遲到

新北市五股地區今天凌晨驟降大雨導致二重疏洪道積水，蘆洲警分局配合市政府高灘地工程處，自凌晨2時30分緊急封閉第一、二、四...

大漢溪堤外廊道 明年1月完工

新北市大漢溪堤外廊道改善工程從三重新莊到樹林、鶯歌，不僅完整保留鹿角濕地，也讓堤外道路符合人本環境，有自行車、機車道和雙...

安坑輕軌沿線3處籌建社宅 提供580戶

新北安坑輕軌通車後，城鄉局持續建社宅，其中新店民安段青年社宅要拚今年底完工，輕軌K6及K7站也將2處公有地透過都市計畫變...

人口重回250萬 北市府將發文內政部 問第三副市長

台北市總人口數本月11日重回250萬大關，蔣萬安昨天表示，人口會受市民戶籍外遷、高齡化死亡增加等因素消長，規畫5月底就會...

汽機車一位難求 新北廣建停車場

新北市有近百萬輛汽車、超過200萬輛機車，公、私停車場卻僅有15萬多個汽車格、約6萬個機車格，加上基北桃等外地車輛，停車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦