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三重玄聖殿愛心滿滿 白米、物資捐助三芝低收戶

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三重玄聖殿與友宮集結來自社會的善心物資，白米、泡麵、食用油、醬油以及麵乾給三芝區低收家戶。 圖／紅樹林有線電視提供
三重玄聖殿與友宮集結來自社會的善心物資，白米、泡麵、食用油、醬油以及麵乾給三芝區低收家戶。 圖／紅樹林有線電視提供

即將要迎接端午節，三重玄聖殿與友宮集結來自社會的善心物資，來到三芝區智成忠義宮，將要給地方低收家戶的濟助品，包含白米、泡麵、食用油、醬油以及麵乾發放，希望藉由發放物資的關懷，讓低收家戶感受到來自社會的溫暖。

玄聖殿住持吳建勳指出，透過善的付出、得到善的回報，這次也不單是三重玄聖殿，還有竹北三清宮等其他各友宮，一同集結愛心力量合作扶弱，而玄聖殿未來也打算在三芝蓋大廟，因此這也是會來到這裡發送愛心的原因之一，希望能夠透過對地方鄉親的關懷，讓大廟受到地方鄉親的支持。

三芝區長賴小萍說，感謝三重玄聖殿連續十年不間斷對於三芝弱勢家戶的關懷，這次在端午節前夕的物資發放，由公所提報對象低收入戶共170多戶，在發放的現場還可以見到玄聖殿除了準備了許多的民生物資，更貼心的是，玄聖殿團隊，還一一的幫低收入戶的長輩，扛起20台斤的白米等各項濟助品，幫忙送回家，而公所也希望透過這樣的拋磚引玉關懷活動，能夠有更多的有力人士，發揮愛心來幫助更多的弱勢民眾。

愛心 低收入戶 端午節

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