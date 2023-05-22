新北板橋溪北公園地下停車場動土 預計114年完工

新北市板橋區溪北公園地下停車場工程今天舉行開工典禮，總工程經費新台幣6.86億元，預計114年完工，將可提供280個汽車格、50個機車格，有助改善當地停車環境。

板橋區溪北公園地下停車場工程今天舉行開工典禮，由新北市長侯友宜主持動土儀式，立委羅致政等地方人士都參與，共同祈求動工順利如期完工。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市這幾年在推動興建 平面、地下、立體停車場共81座，期待在都會型態中提供更多停車空間，全力滿足市民停車需求。

他表示，板橋溪北公園地下停車場總工程經費6.86億元，其中，中央補助1.53億元，預計於114年完工，將提供280個汽車停車格及50個機車格，期待提供市民更優質的生活環境。

交通局長鍾鳴時指出，新北市積極爭取中央前瞻計畫補助興建板橋區溪北公園、忠孝公園和信義國小3座地下停車場，其中溪北公園、忠孝公園2座地下停車場經多次流標後招標成功，信義國小地下停車場也將於6月開標。此外，三重區興華公園及信義公園地下停車場也將於5月、6月開標，力求年底前完成工程發包。