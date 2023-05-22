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五股觀音坑溪橋已完成清理 今先設替代道路

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
往返動線圖說明①由五股區一號越堤道＞②③④既有堤外便道＞⑤成泰路口右轉＞⑥觀音坑溪越堤路橋樓梯＞⑦觀音坑溪步道前往。圖／新北高灘處提供
往返動線圖說明①由五股區一號越堤道＞②③④既有堤外便道＞⑤成泰路口右轉＞⑥觀音坑溪越堤路橋樓梯＞⑦觀音坑溪步道前往。圖／新北高灘處提供

新北五股觀音坑溪橋是淡水河濱左岸的要道，平時不少民眾騎乘單車使用，去年開始做補強工程，上個月卻突然崩塌，引發民眾憂心。新北高灘處說明，倒塌後的橋體已清理完成，目前也規畫替代道路，並於今起開放民眾通行；新橋重建作業也將辦理規畫設計招標。

高灘處指出，橋面倒塌後的橋體結構物，已於5月17日清理完成，橋梁重建前的替代道路也於今日起開放民眾通行，並加強照明及告示牌面指引等設施。

高灘處說明，利用河濱公園自行車道往返五股、八里的民眾，可由一號越堤道銜接既有堤外便道後，在成泰路口右轉，在經觀音坑溪越堤路橋樓梯，由觀音坑溪橋步道進入原有自行車道

高灘處補充，目前委託技師公會辦理斷橋原因的鑑定作業中。另新橋重建作業，將辦理規畫設計招標作業，預定採統包作業決標後3個月完成設計審查，12個月完成施工。

觀音坑溪步道前往八里區。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪步道前往八里區。圖／新北高灘處提供
成泰路口替代路線。圖／新北高灘處提供
成泰路口替代路線。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪越堤路橋樓梯。圖／新北高灘處提供
觀音坑溪越堤路橋樓梯。圖／新北高灘處提供
五股區一號越堤道旁堤外便道。圖／新北高灘處提供
五股區一號越堤道旁堤外便道。圖／新北高灘處提供

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