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五股觀音坑溪橋已完成清理 今先設替代道路
新北五股觀音坑溪橋是淡水河濱左岸的要道，平時不少民眾騎乘單車使用，去年開始做補強工程，上個月卻突然崩塌，引發民眾憂心。新北高灘處說明，倒塌後的橋體已清理完成，目前也規畫替代道路，並於今起開放民眾通行；新橋重建作業也將辦理規畫設計招標。
高灘處指出，橋面倒塌後的橋體結構物，已於5月17日清理完成，橋梁重建前的替代道路也於今日起開放民眾通行，並加強照明及告示牌面指引等設施。
高灘處說明，利用河濱公園自行車道往返五股、八里的民眾，可由一號越堤道銜接既有堤外便道後，在成泰路口右轉，在經觀音坑溪越堤路橋樓梯，由觀音坑溪橋步道進入原有自行車道。
高灘處補充，目前委託技師公會辦理斷橋原因的鑑定作業中。另新橋重建作業，將辦理規畫設計招標作業，預定採統包作業決標後3個月完成設計審查，12個月完成施工。
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