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北市議員憂敬老金排擠社福預算 蔣萬安：反對發可以講

中央社／ 台北22日電

台北市長蔣萬安將前市府規劃的敬老金從1200元提高到1500元，民眾黨議員黃瀞瑩今天詢問社福預算是否因此遭排擠，蔣萬安表示不會，並稱黃瀞瑩若反對發放「可以講出來」。

前台北市長柯文哲卸任前在議會要求下恢復發放重陽敬老金，今年原預計每名長者可拿到新台幣1200元。蔣萬安上任後修訂「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」，將敬老金提高至每人1500元。

針對重陽敬老金、生育獎勵金、恢復YouBike前30分鐘免費等新增支出是否影響財政紀律及預算排擠，蔣萬安今天赴台北市議會進行專案報告並備詢。

蔣萬安表示，市府在推辦各項重大政策時，都是以能兼顧財政負擔為前提，不會因為推動政策造成資源排擠，為此市府也會積極推動各項開源、節流措施及零基預算，維護財政永續發展。

民眾黨議員黃瀞瑩質詢時指出，蔣萬安上任後推出多項加碼撒幣政策，甚至想用租金補貼取代社宅政策，這可能不是長遠之計。

她進一步表示，今年為了發放重陽敬老金，市府編列超過8億元預算，且隨著人口逐漸老化，8年後就需要10.3億元甚至更多，是否有可能排擠其他社福預算。

蔣萬安重申，市府籌編預算一定依照財政紀律精神，不會為了福利政策排擠社福預算。他質疑，民眾黨也要發重陽敬老金，「所以議員難道要反對或減少重陽敬老金，你有反對你可以講出來。」

黃瀞瑩提醒蔣萬安不應以這種方式答詢，並詢問是否會因敬老金加碼遭中央扣減補助款。社會局長姚淑文回應，預算編列都在財政紀律內；蔣萬安強調，確定不會。

蔣萬安 重陽敬老金

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