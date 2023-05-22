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浮洲4產專區定位不明 新北：以數位健康主題招商

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
板橋浮洲地區現況空拍照。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲地區現況空拍照。圖／新北市城鄉局提供

板橋浮洲都市計畫通盤檢討，規畫4處產專區占4個街廓，鄰近三大醫療園區，區域內又有浮洲火車站及規畫中的泰板輕軌，但產專區定位不明。新北市議員黃淑君說，經發局應配合地方開發需求，優先安置既有工廠。新北經發局長何怡明說，將以數位、健康為主題來招商，至於地方傳產會調查投資意願再做安置。

板橋浮洲過去多鐵皮工廠，多為傳產包括木業、紙業、成衣工廠及傢俱業等，從業人數約5000人。城鄉局去年8月重啟通盤檢討，規畫2處產專區，但目前產專區定位不明，地方業者無所適從。

黃淑君說，浮洲產專區鄰近三大醫療園區，分別是土城長庚、亞東醫院以及未來即將闢建的板橋醫療園區，她認為，既然有醫療園區、又有遠東通訊園區，浮洲產專區可以朝產業共生專區為目標，讓資源、設備共享及再利用。

黃淑君也說，產專區也需以既有工廠優先考量。當地餐飲器材業者陳官廷說，過去前市長朱立倫曾說要將他們安置至新店寶高園區，但後續土地、建物成本，以及市府招商規畫，最後不了了之。

餐飲器材業者陳官廷說，現在浮洲廠房租金一坪700至800元，未來產專區成立後，租金勢必破1千元，對小資本的傳產業者來說吃不消，長期在浮洲經營的業者恐怕只能結束營業、遷移至桃園。

何怡明表示，針對產專區規劃，5月3日曾召開會議，並邀集數位部等部會討論，將以數位健康為主題來招商；地方產業安置則會再調查投資意願。至於租金價格部分，何說，還需考量成本，但會以照顧廠商為準。

經發局補充，產專區以「數位健康」為主題，引入智慧醫療及智能運動設施製造研發及實證產業，若進駐的智慧醫療及智能運動設施有研發需求，可與鄰近醫療資源合作。

運動 朱立倫

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