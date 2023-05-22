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新北停車需求大 市府將闢停車場再增4536個汽車停車位

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日至板橋溪北公園參加地下停車場動土典禮。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日至板橋溪北公園參加地下停車場動土典禮。記者張睿廷／攝影

新北市有近百萬輛汽車、超過200萬輛機車，公、私停車場卻僅有15萬個1282格汽車格、約6萬個機車格，加上北基桃等外地車輛，停車需求大。新北市府在板橋溪北公園建地下停車場，規畫280個汽車格、50個機車格，預計2025年完工啟用。未來也會陸續興建數個停車場，預計新增4536個汽車格、2658個機車格。

新北市議員劉美芳批，溪北公園地下停車場在2年前就該完工，卻因中央拖補助款，導致2年來花了更多經費，未來還有許多停車場要興建，中央應主動補足補助經費。

新北市府在板橋溪北公園興建地下2層停車場，今日動土，總工程經費6.86億元，規畫280個汽車格、50個機車格，預計2025年3月完工、7月啟用。另外新北板橋、土城、新莊、中和還有4座停車場將在年底陸續完工，可提供1855個汽車位、1758個機車位。

新北市長侯友宜今日上午也前往參加並主持活動，侯表示，儘管受到疫情缺工和國際原物料飆漲影響，但市府團隊打拚市政建設從未停歇，像是中和區佳和公園、新店區綠湖公園地下停車場己於今年上半年完工啟用。

交通局長鍾鳴時指出，新北市積極爭取中央前瞻計畫補助興建停車場，板橋區有溪北公園、忠孝公園和信義國小等3座地下停車場獲前瞻計畫補助，只是受到國際原物料飆漲、缺工缺料等影響，致工程招標不順。經過多次招標、流標，溪北公園、忠孝公園地下停車場終於標出；板橋區信義國小地下停車場案則預計6月開標。

除此之外，鍾鳴時還提到，板橋區五權公園、土城區新北高工、新莊區捷運幸福站、中和區錦和運動公園等4座停車場也將於今年年底前陸續完工，共計可提供1855個汽車停車位、1758個機車停車位，紓解新北市民眾停車需求。

交通局補充，全市目前興建中停車場還可再提供2590個汽車位，1916個機車位。 規畫及發包中停車場可增加1946個汽車位，742個機車位，總共可新增4536個汽車格、2658個機車格，會盡量滿足市民停車需求。

侯友宜指出，儘管受到疫情缺工和國際原物料飆漲影響，但市府團隊打拚市政建設從未停歇，像是中和區佳和公園、新店區綠湖公園地下停車場己於今年上半年完工啟用。記者張睿廷／攝影
侯友宜指出，儘管受到疫情缺工和國際原物料飆漲影響，但市府團隊打拚市政建設從未停歇，像是中和區佳和公園、新店區綠湖公園地下停車場己於今年上半年完工啟用。記者張睿廷／攝影
新北市府在板橋溪北公園建地下停車場，規畫280個汽車格、50個機車格，預計2025年完工啟用。記者張睿廷／攝影
新北市府在板橋溪北公園建地下停車場，規畫280個汽車格、50個機車格，預計2025年完工啟用。記者張睿廷／攝影

停車場

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