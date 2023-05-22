讓愛延伸！她為這原因聚集力量捐30台輪椅

童綜合醫院今天獲贈善心人士捐贈30台輪椅，可供醫院患者使用，童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，輪椅在醫院使用頻繁，目前醫院每月借用量約2000人次，常需汰舊換新，方便民眾到院就醫看診。

南山人壽陽光通訊處經理柯怡如，因父母曾表達想捐贈輪椅給醫院想法，她號召同仁與親友聚集力量，捐贈輪椅給醫院，藉此可以服務行動不便的病人就醫。

柯怡如去年號召善心人士捐贈100台輪椅給大台北地區幾家醫院，今年第一場捐贈活動從童綜合醫院開始，共募集30台的愛心輪椅贈送，希望讓愛延伸，傳遞到更多地區。

柯怡如代表善心人士捐贈時表示，童綜合醫院是海線最具規模醫院，守護海線居民健康，讓民眾就醫無虞，所以今年度第一場捐贈就送到童綜合醫院。