北市人口250萬達標！何時找第三副手 蔣萬安：月底發文內政部

台北市總人口數本月11日已達250萬人，何時向中央爭取設置第三位副市長、副秘書長？蔣萬安今天表示，人口會受市民戶籍外遷、高齡化死亡等因素消長，這幾天台北市總人口都還有維持250萬以上，目前規畫5月底就會發文內政部，了解後續執行方式。

蔣萬安今天赴議會專案報告人口政策，議員鍾沛君問蔣萬安，5月11日之後北市人口數是否還有維持250萬以上？蔣表示，目前有維持，還必須審慎觀察，因為距離5月底還有幾天，有一些因素包括市民戶籍外遷、高齡化死亡增加等，也不是沒可能會再掉到250萬人以下，但目前看，民政局推估5月底應該可以維持250萬人以上。

議員張斯綱也問蔣萬安，台北市人口數達到多少，就會向中央爭取第三位副市長？蔣表示，目前相關法制會再與內政部溝通協調，因目前回到250萬人一段時間，如果又掉下來又會要少一位，過去沒有這樣的例子，所以會先發文內政部了解後續執行方式，目前規畫到五月底就會發文，想觀察一段時間，怕5月底又掉到250萬以下。

鍾沛君也問蔣萬安，已經開始找第三位副市長、副秘書長人選？蔣萬安說，北市府推動政策主要是希望人口增加、留住人才、鼓勵生育，最重要不是增加第三副市長，最重要是要提升台北市的城市競爭力。張斯綱也問，第三副市長該具備哪些條件？蔣說，最重要是適才適所，目前兩位副市長各有分工，會參考過去市府分工，也會依照市府中長期規畫，選擇第三位副市長，目前人選都在做整體評估。

鍾沛君也點出先前傳出議員王欣儀、王浩、李永萍等，是否是合適人選？蔣萬安說，團隊一定都會通盤考量，最重要考量點是市政推動順利，施政讓市民有感。議員問，開始訪談了嗎？蔣說，目前都還在整體評估階段。蔣表示，北市府會通盤考量，目前兩位副市長李四川、林奕華分別就工務、教育各有分工。第三位副市長都還在思考，怎麼樣讓市政推動更順利。

議員建議，北市府找第三位副市長，應該思考台北市250萬人口是要拼量？還是拼質？第三位副市長應該就人口督導專責，蔣表示，都會納入考量。